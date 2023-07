Petite révolution de l’immobilier bruxellois : acheter un logement moins cher… mais sans le terrain

Avec la hausse des coûts de la construction, ce modèle peut s’effriter. Et lors de la vente, Citydev perd toute propriété après parfois de lourds investissements.

Rudi Vervoort à l'inauguration du complexe Nova city I à Anderlecht : prototype des projets Citydev ©D.R.

Achetez uniquement la brique

Mais l’OIP va désormais proposer un second modèle : l’emphytéose. Un système historiquement en vogue en Angleterre ou aux Pays-Bas. Nathalie Renneboog, qui a développé le concept à Bruxelles, nous explique.

Dans ce système, et contrairement à une vente classique, le prix du foncier (le terrain) est séparé du prix du logement à proprement parler (la brique). L’acquéreur, qui devra remplir les mêmes “conditions Citydev” et signer les mêmes engagements, deviendra propriétaire uniquement du logement. Il payera donc uniquement ce logement, sans le foncier, au moment de l’acquisition. Il aura tous les droits d’un propriétaire traditionnel mais Citydev restera techniquement en possession du foncier. Une fois par an, en échange de l’occupation de ce foncier, le propriétaire versera à Citydev un “canon social” d’un montant égal à 1 % la valeur du foncier. Ce canon sera indexé annuellement en suivant l’indice santé.

Le contrat d’emphytéose est signé pour une durée 50 ans reconductible pour atteindre 99 ans. À ces deux échéances, Citydev peut (à 50 ans) ou doit (à 99 ans) récupérer le bien et le propriétaire est alors indemnisé du montant indexé du prix d’achat du logement. Pas de perte donc. Arrivé à 99 ans, légalement, le contrat doit se clôturer mais un nouveau peut être signé.

Un exemple concret pour y voir plus clair. Prenons le best-seller de Citydev : un logement de 100 m2 avec deux chambres et une terrasse de 12 m2. Pour ce cas, on s’installe à Woluwe-Saint-Lambert dans le futur projet de l’OIP au Val d'Or, Floral II. Nous partons du principe que l’acquéreur n’a aucun apport propre et doit emprunter 100 % de la somme. Acheter le logement de manière classique aux conditions Citydev coûterait 291.621 euros (mensualité d’un emprunt de 20 ans avec un taux de 4 % et avec un crédit hypothécaire à 100 % comprises). Avec le système d’emphytéose, on passerait à 233.029 euros auquel il faudrait ajouter un canon de 415 euros par an, soit environ 35 euros par mois. En termes de mensualité, on passe de 1.136 euros pour une acquisition classique à 889 euros pour l’emphytéose (sans compter le canon).

Le logement est donc plus accessible avec l’emphytéose. “Il faut juste passer la barrière psychologique du foncier qui, en soi, ne change rien. Que des avantages,” se réjouit le ministre-président. Pour Citydev, cela permet aussi de rentabiliser le terrain en 100 ans tout en le gardant dans le giron public. Ainsi l’OIP va commencer à s’intéresser à des terrains dans les communes de la seconde couronne bruxelloise, où elle est pour le moment peu active vu le prix du foncier. Ce procédé ouvre aussi la voie à des habitats partagés ou communautaires.

Pour devenir candidat à l’acquisition Citydev, une seule liste commune sera en place pour les acquisitions classiques et sous emphytéose. Les candidats acheteurs peuvent toujours refuser le modèle qu’on leur propose quand on leur propose. Pour indication : à situation égale, c’est le premier inscrit sur la liste qui aura la priorité pour un logement.

Héritage et revente

Vous voilà propriétaire avec un bail emphytéotique… mais ensuite ? Si vous décidez de vendre avant la fin des 20 ans d’engagement de résidence, vous devez le faire à un candidat Citydev aux conditions Citydev. Si vous le faites après les 20 ans, vous avez deux options. Vendre aux conditions Citydev : le canon social est alors transmis au nouveau propriétaire et reste à 1 % de la valeur du foncier. Ou vendre sur le marché privé en vous faisant donc une plus-value sur la brique mais, dans ce cas, le canon versé à Citydev passe à 4 % . En cas de décès, les héritiers récupèrent la propriété du logement et l’obligation de payer le canon jusqu’à la fin de l’emphytéose.

Le premier projet Citydev sous modèle emphytéotique arrivera d’ici quelques mois (septembre-octobre 2023) avec 9 logements en plein cœur de Saint-Gilles (projet Mairesse Garden). Le marché public pour la réalisation du projet Floral II vient d’être lancé pour 110 logements conventionnés sur ce modèle. Citydev est aussi en négociation avec le promoteur pour proposer sous le modèle de l’emphytéose ses futurs 39 logements conventionnés du projet Flora I.

Citydev en quelques chiffres

Fondée en 1974 avant même l’existence de la Région bruxelloise, Citydev se concentre d’abord sur le maintien de site d’activités productives, et donc d’emploi, à Bruxelles. Puis l’organisme s’intéressera en 1988 à renforcer l’accessibilité à la propriété pour encourager les particuliers à rester à Bruxelles. Jusqu’à aujourd’hui 4.400 logements ont été vendus par Citydev. Son mandat lui impose pour 2021-2025 une production de 1.000 logements sur 5 ans. 300 sont déjà achevés. Le permis d’urbanisme pour 420 autres est en cours d’analyse. Les plans sont en confection pour 240 autres et 431 derniers sont en procédure d’attribution de marché public.

Et c’est sans compter les appels à projets. Citydev propose aux acteurs privés de l’immobilier de racheter des parties ou l’entièreté de leurs projets afin de proposer les logements avec son modèle d’acquisition. 300 logements ont été décrochés grâce à cela. Sur ce modèle, un nouvel appel a été lancé il y a un mois aux privés mais cette fois pour proposer des logements avec emphytéose.

Citydev poursuit également sa mission originelle en intégrant dans ses projets une certaine mixité de fonction, combinant quand c’est possible logements, commerces et activités productives.