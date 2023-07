Le prévenu a atterri à l’aéroport de Bruxelles le 16 avril, sur un vol en provenance du Canada, et était en possession de deux valises. Lors du contrôle douanier de ces valises, il s’est avéré qu’elles contenaient 61 paquets sous vide, tous remplis de cannabis pour une quantité totale d’environ 35 kg. “Je ne savais rien de tout cela”, a juré l’homme. “Je suis venu en Belgique pour des vacances et un ami d’un ami m’avait demandé d’apporter ces valises. Il m’a donné 3 500 dollars pour cela, que j’ai utilisés pour payer le billet d’avion”. “Mon client a un emploi stable au Canada, avec un bon salaire, et n’a pas de dettes ni de problèmes financiers”, a plaidé l’avocat du Canadien. “Il n’avait aucune raison de se prêter à un tel acte. Nous demandons donc l’acquittement. Si le tribunal le reconnaît quand même coupable, je pense qu’une peine avec sursis s’impose. Il n’a jamais été condamné auparavant, ni ici, ni au Canada.”

Le parquet a trouvé l’explication du Canadien totalement invraisemblable et a également estimé qu’une peine de prison avec sursis n’était pas appropriée. L’homme a donc été condamné à une peine de prison effective de 36 mois.