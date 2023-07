"Tout tremble, ça devient invivable" : des Laekenois dénoncent des nuisances insoutenables et grandissantes liées au passage des trams rue Steyls

”Tout tremble, ça devient invivable. À l’arrière de la maison aussi, on ressent les vibrations. Parfois, même à l’intérieur, on ne s’entend plus parler.” Depuis 1989, Saida habite rue Steyls, non loin de l’arrêt Jacobs Fontaine, à Laeken. Une rue étroite, résidentielle, où passent deux lignes de trams (62 et 93) dans les deux sens. Au sol, les voies sont défoncées et à vue d’œil totalement dégradées.