Stationnement à Schaerbeek, nouveau recours au Conseil d’État

Ce dimanche 10 juillet, trois citoyens dont le conseiller communal indépendant Georges Verzin, déposait au Conseil d’État un nouveau recours, contestant les arguments de la majorité LB-Ecolo-Groen et l’accusant de bafouer la chose jugée. “Il s’agit une nouvelle fois d’une modification du plan communal de stationnement qui ne peut être réalisée comme l’indiquait le Conseil d’État que moyennant une enquête publique et une approbation par le conseil communal et non par une décision du collège.”

Les trois plaignants lanceront, dès septembre, une nouvelle action citoyenne dans la Cité des Ânes, et “invitent dès à présent les Schaerbeekois à soutenir leur action en s’opposant encore plus fortement au Collège qui bafoue ainsi l’autorité de la chose jugée par le Conseil d’État.” Après les perturbations lors des réunions citoyennes sur la mobilité par des opposants à Good Move, l’ambiance risque d’être, encore un peu plus, électrique.