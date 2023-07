À Bruxelles, il n'y pas que les rodéos urbains qui mettent la sécurité routière en danger : "On remarque des dérives dans les cortèges de mariage"

Depuis 2020, la zone de Police a défini une procédure particulière pour endiguer cette problématique récurrente dans les rues de la capitale. “La volonté politique est de mobiliser les forces de l’ordre pour réprimer les comportements dangereux dans l’espace public. En général, nous dépêchons des effectifs policiers en civil ou en uniforme sur place pour constater ce genre de comportement”, explique le commissaire. C’est le cas à proximité de l’Atomium, lieu bien connu des forces de l’ordre. Avec ses grandes lignes droites et une circulation peu dense, “la disposition des lieux convient bien à ceux qui mettent leur testostérone dans leur volant et qui veulent le montrer”, poursuit M. Raes.

Montrer que la police se mobilise

”On peut alors verbaliser sur base du Code pénal. Les policiers contactent alors le procureur du Roi pour voir s’il y a lieu de saisir le permis du conducteur, voire le véhicule. Quand le magistrat ne prend pas de mesure, nous informons le bourgmestre de manière subsidiaire et il va décider, ou non, s’il faut ordonner la saisie administrative du véhicule. À ce moment-là, le véhicule est dépanné aux frais du contrevenant”, explique le commissaire. En 2020, 39 véhicules furent saisis administrativement, et 9 le furent par le parquet. En 2021, il y a eu 31 saisies administratives et 5 par le parquet. Régulièrement, les zones de police communiquent sur des saisies de véhicules. L’objectif est clair : montrer que la police se mobilise, malgré l’impression que le phénomène échappe à tout contrôle.

Entrave méchante à la circulation

La zone de police indique aussi avoir mis en place plusieurs dispositifs préventifs. “On peut fermer le parc du Heysel avec des effectifs policiers visibles et des barrières nadars. Nous avons aussi installé des chicanes. Et si, malgré tout, on constate encore des rodéos urbains ou des drifts, on interpelle les contrevenants. On rédige soit un PV de roulage, soit un PV pénal d’entrave méchante à la circulation routière. Et cela, on le fait en temps réel, même à 23 h 30”, assure le commissaire.

Le responsable policier met en exergue un autre comportement à risque qui est régulièrement observé dans les rues de Bruxelles : les cortèges de mariage. “On remarque là aussi certaines dérives qui créent des nuisances pour le voisinage”. Des bruits de moteurs, des coups de klaxons à répétition… mais aussi des comportements qui mettent en danger les conducteurs et passagers. “On voit des conducteurs qui quittent l’habitacle, d’autres qui passent par le toit ouvrant”. Autant de comportements qui perturbent l’attention de la personne derrière le volant et qui, dès lors, peuvent mettre en danger les autres usagers de la route.