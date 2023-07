Voici “Onument”, le mémorial aux victimes de la pandémie Covid-19 qui sera installé au Parc d’Osseghem à Laeken (photos)

Après Gand, Lommel, Courtrai ou Aarschot, Bruxelles disposera bientôt à son tour d’un monument symbolique qui permettra d’honorer les victimes du virus Covid 19. La secrétaire d’État en charge de l’urbanisme et du patrimoine, Ans Persoons (One. Brussels), vient d’octroyer le permis pour l’œuvre “Onument” imaginée par le bureau Bas Smets. “En parfaite symbiose, l’art et la nature s’entremêlent ici avec force et sérénité et donnent naissance à un espace de mémoire unique qui nous invite à la contemplation, au réconfort et au recueillement, développe la secrétaire d’État. Voué à devenir un lieu de repos dans la ville, ce monument logé en plein cœur du Parc d’Osseghem sera un lieu propice au calme, à la mémoire des victimes de la pandémie, mais aussi de tous les êtres qui nous sont chers et qui nous ont quittés trop tôt. S’il existe déjà un mémorial au sud de Bruxelles à la mémoire des victimes des attentats de Bruxelles, ce projet offre cette fois au nord de notre capitale un nouveau lieu contemplatif et de quiétude.”