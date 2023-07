Françoise De Smedt et Soulaimane El Mokadem tireront la liste du PTB à la Région Bruxelloise : “Désormais, le PTB pèse en Région bruxelloise”

Sur le fond, le PTB défendra deux grands axes lors de cette campagne. Premièrement, c’est sur le logement que le parti de gauche veut faire avancer les choses, comme il a voulu faire pression pendant la législature en cours, “la question de l’encadrement des loyers de manière contraignante, c’est nous qui l’avons amenée”, rappelle Françoise De Smedt. Pour son parti, c’est toujours sur cet encadrement qu’il faudra compter pour réduire l’inflation des loyers à Bruxelles, où 52 000 foyers sont toujours dans l’attente d’un logement social. “Et il faut rendre cette grille des loyers contraignante. D’autres villes l’ont fait, comme Paris où les loyers restent toujours très élevés, mais où ils commencent à baisser petit à petit. Et puis, ça ne coûte rien à la communauté.” L’autre clé résidera aussi dans la rénovation ou la construction de logements sociaux “de qualité”, insiste De Smedt. “Pendant des dizaines d’années, on n’a pas investi.” Pour rappel, la région bruxelloise vise 15 % de logements à finalité sociale sur son territoire, “si on arrive, c’est déjà une bonne étape, mais c’est à partir de 20 % que l’on peut commencer à influencer les prix du privé”.

Çà et là, certains points sont revendiqués par les socialistes. Peu importe – le PTB déclare d’ailleurs souvent que ses propositions sont “copyleft”, soit sans copyright -, “Le PTB pousse le PS à gauche”, analyse De Smedt.

Mobilité, police et poubelles

Sujet chaud de la politique bruxelloise ces dernières années, la mobilité sera le deuxième axe du programme du parti de gauche. “La résolution de la mobilité à Bruxelles passera par les transports en commun. La gratuité, c’est une mesure sociale, mais il faut surtout attirer les gens par une offre de qualité.” La cheffe de file veut “des alternatives positives et sociales, là où les derniers gouvernements bruxellois ont toujours puni, alors que beaucoup de gens ont encore besoin de leur voiture pour aller travailler”.

Refinancer la Stib, donc, mais pas que. Bruxelles-Propreté devrait aussi être refinancé, selon le PTB, “la nouvelle réforme des poubelles ne tient pas compte de la situation à l’intérieur des petits appartements. On a besoin de deux ramassages par semaine.”

Du haut de ses 25 ans, Soulaimane El Mokadem aborde les points qui concernent les jeunes. “Aujourd’hui quand on est jeune à Bruxelles et que l’on veut se rafraîchir, on doit quitter la Région pour pouvoir avoir accès à un point d’eau en plein air, alors qu’on avait Océade juste à côté de chez nous. Il manque aussi encore trop de lieux pour pratiquer du sport démocratiquement et des maisons de jeunes.” Et, fort de son vécu dans les Marolles, veut améliorer les relations avec la police via des formations et un appui sur la police de proximité.

Le gouvernement ? “On est ouvert, mais…”

C’est probablement l’une des critiques les plus formulées à l’encontre des marxistes ces dernières années : la non-participation à un exécutif. Si le PTB compte s’engager dans des collèges communaux l’année prochaine, certains critères seront déterminants au moment de constituer un gouvernement bruxellois, notamment la composition de l’exécutif fédéral. “On est pour plus d’unité du pays. Lorsque le fédéral veut encore plus régionaliser, ce n’est pas bon pour les familles, on coupe plus dans les allocations familiales.”

Sur les points bruxellois, l’encadrement des loyers devra être une garantie, et le projet SmartMove devra, quant à lui, être abandonné. “Je n’ai jamais vu un pays où il faut rentrer chacun de ses trajets en voiture dans une application.”