Une jeune Française de 17 ans a été violée par son ex-petit copain pendant que ses quatre amis filmaient la scène. La jeune fille était en présence d’un de ses amis, âgé de 16 ans, et celui-ci aurait été tabassée.

À la sortie d’une boîte de nuit, la Française de 17 ans avait beaucoup bu et a appelé un taxi pour rentrer. Les cinq Bruxellois sont montés avec elle dans le taxi et l’on fait encore plus boire. Dany, l’ex-compagnon de la Française, l'a ramenée dans son lit et l'a violée durant toute la nuit.

guillement Le cauchemar a duré huit heures d’affilée pour la jeune fille, soit de 5 heures à 13 heures. C’est l’un des crimes les plus graves sur lesquels j’ai jamais enquêté.

"Elle a remarqué qu’il y avait plus d’hommes dans la pièce. Ils étaient en train de tout filmer”, a déclaré l’inspecteur John Spiteri à nos confrères. "Et le cauchemar a duré huit heures d’affilée pour la jeune fille, soit de 5 heures à 13 heures. C’est l’un des crimes les plus graves sur lesquels j’ai jamais enquêté”.

Les cinq Bruxellois ont été arrêtés. L’un d’eux a joué pour les Diables rouges chez les moins de 18 ans.

L’amie de la victime a, elle, été violentée : “Elle nous a dit plus tard qu’elle avait été maîtrisée par les quatre autres hommes. Ils l’ont forcée à monter dans le taxi et elle a été battue pendant des heures. À un moment donné, elle a dû enlever son pantalon et ils l’ont frappée sur les fesses avec une ceinture. Tout a été filmé”, a conclu John Spiteri.