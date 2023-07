Rudi Vervoort revient sur la saga des visas iraniens: "On nous a surtout raconté des histoires" (vidéo)

Le ministre bruxellois précisait que ce n'était pas Pascal Smets qui a décidé d'inviter une délégation iranienne. "Il s'agit de Metropolis. Il y avait différentes structures internationales qui participaient et se réunissaient à Bruxelles. Ce sont des organisations dans lesquelles participent des villes qui ne sont pas nécessairement les plus proches de Bruxelles".

Il est également revenu sur la position du parti socialiste qui avait demandé la démission d'Hadja Lahbib à plusieurs reprises mais qui avait voté sa confiance au gouvernement fédéral, ce qui est contradictoire. Rudi Vervoort donne son avis: "La position est claire. Oui, il y avait un problème de confiance par rapport à la gestion d'un dossier. Est-ce que pour autant on fait sauter un gouvernement ? Non, certainement pas. Je comprends que ça puisse paraitre compliqué pour le citoyen. Le PS a fait passer un message en disant qu'on n'était pas content de la façon dont les choses se sont déroulées", explique-t-il. Avant de surenchérir: "On nous a surtout raconté des histoires. C'était une valse à trois temps. D'abord, Bruxelles était responsable de tout et on nous a bien chargés. C'était le jeu politique maladroit du MR. Au final, ils ont dit qu'ils avaient négocié directement avec Téhéran. S'ils avaient dit ça dès le départ, on se serait épargné cette crise-là", estime Rudi Vervoort.

"Georges-Louis Bouchez ? Pas évident de faire de la politique avec lui"

Ce mercredi, au micro de LN24, Gilles Vanden Burre chargeait Georges-Louis Bouchez en affirmant que plus personne ne voulait travailler avec lui. Rudi Vervoort a son avis sur la question. "Le problème, ce n'est pas les libéraux. C'est la confiance des partenaires. Quand on est dans une majorité, on ne fait pas de l'opposition au sein de la majorité. (...) Je considère qu'on doit savoir parler avec tous les partis démocratiques avec qui on partage un socle de valeurs communes. Mais il faut avoir de la confiance. Est-ce qu'il y en a avec Georges-Louis Bouchez ? Ce n'est pas évident avec lui qui donne le sentiment que tout peut toujours être remis en question. C'est peut-être une nouvelle façon de faire de la politique mais je ne partage pas cette façon de faire", commente le ministre-président bruxellois qui estime que le gouvernement fédéral a du mal à trouver des consensus sur plusieurs dossiers.

Rudi Vervoort a ensuite dressé le bilan de la collaboration entre socialistes et écologistes au gouvernement bruxellois. Il estime avoir fait le boulot malgré quelques divergences d'opinions.

Il a également confié avoir toujours l'envie de faire de la politique s'il avait "toujours la confiance des citoyens et de son parti".

Il est également revenu sur les propos de Catherine Fonck, qui a décidé de quitter la politique.

