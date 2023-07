Dans la zone de police Bruxelles-Ouest, 26, 18, 20, 38 et 9 infractions par an liées aux courses urbaines illégales ont été enregistrées depuis 2019. En zone de police Nord, 299 cas de vitesse inadaptée ont été enregistrés en 2021, et 23 cas de conduite dangereuse. Un an plus tard, on en a dénombré 268 et 39.

La zone de police de Bruxelles-Ixelles a saisi en 2020, 39 véhicules administrativement et 9 judiciairement ; 31 et 5 en 2021. La zone de police Montgomery n’a pas identifié d’infractions de ce type.

Selon Rochette, il y a un manque évident de détermination et de coopération pour s’attaquer au problème. “Chaque zone a sa propre méthode de comptage. Cela rend impossible toute analyse au niveau régional. Il n’y a pas de coopération entre les zones de police et les communes. La coordination régionale est également pratiquement inexistante”, a-t-elle dit.

Depuis que le problème a été abordé il y a un an au sein de la commission de la mobilité du Parlement bruxellois, rien n’a changé, a dénoncé la députée qui en appelle à une intervention de la Région.

”Rattrapage historique”

La ministre en charge de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), a souligné que la coordination des zones de police ne relevait pas de ses compétences. Elle a mis en exergue par ailleurs le “rattrapage historique” de l’actuel gouvernement bruxellois en matière de sécurité routière : ville 30, suppression des points noirs, doublement du personnel pour le traitement des amendes, nouveaux radars et ajout de nouveaux contrôles routiers, sans oublier la forte hausse des subsides aux communes et aux zones de police, pour les actions de sécurité routière.