Pont Fraiteur à sens unique à Ixelles : bientôt des caméras pour laisser passer les riverains

Deux ans et demi après, le collège ixellois Ecolo-PS défend toujours mordicus la mesure, jugée fructueuse, et compte implémenter une nouvelle fonctionnalité. Via une convention avalisée au dernier conseil, la commune et la Région s’engagent à installer un système de caméras ANPR qui permettrait aux riverains d’emprunter le pont à double sens. Un principe de “Zal” (zone à accès limité) comme sur la chaussée d’Ixelles. Pour les navetteurs en revanche, l’infrastructure resterait à sens unique.

Selon l’échevin Yves Rouyet, environ 600 voitures par heure circulaient sur le pont en heure de pointe, dont 400 de navetteurs. “Rouvrir le pont aux riverains ne posera pas de problème.” Actuellement, aucune caméra ne verbalise les infracteurs, mais des contrôles policiers sporadiques ont lieu.

Une bande gris kaki

Aucune date n'est encore donnée pour l'installation des ANPR. Ces caméras et la mise à sens unique s’inscrivent dans le cadre du projet Avanti, visant à améliorer la rapidité des transports publics, et prévoyant un grand réaménagement avenue de la Couronne mais également avenue Fraiteur de part et d’autre du pont. Des travaux de grande ampleur prévus à l’horizon 2024-2025. Notons que dans ce cadre, la bande de contre-sens bus sur le pont Fraiteur sera repeinte en gris kaki.

Plus généralement, l’opposition ixelloise demande, à nouveau, à la majorité Ecolo-PS de rétropédaler. “Nous voulons la réouverture. Ou du moins, l’accès pour les Ixellois et les gens du haut de Watermael-Boitsfort”, déclare le conseiller d’opposition Geoffroy Kensier (Les Engagés). Une demande appuyée par le MR.

Pour l’échevin Rouyet, la réouverture totale serait “une grave erreur”. “Cela va recréer des embouteillages au niveau du cimetière d’Ixelles. Ces aménagements ont été faits pour que les bus 95 et les 71, les lignes les plus importantes de la Stib, ne soient pas pénalisées dans les embouteillages.” Selon le mandataire Ecolo, l’ensemble des interventions réalisées le long du tracé du 71 (caméras chaussée d’Ixelles, contre-sens bus Porte de Namur, contre-sens avenue de l’Hippodrome, sens unique chaussée de Vleurgat et sens unique du Pont Fraiteur) ont fait gagner 7 minutes en moyenne sur le trajet.