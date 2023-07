Nouvelle étape vers le réaménagement de la place Saint Job : la commune d’Uccle met trois scénarios à l’enquête

Première piste : un rattachement de la place aux façades nord, supprimant ainsi une voirie carrossable pour agrandir l’espace public. Ce scénario supprimerait environ 20 % des places de stationnement actuelles. À noter que les places de parking sur la place sont tolérées mais n’ont pas d’existence officielle. Elles sont toutes de même prise en compte dans ce calcul.

Scénario 1 : la place est étendue par le nord ©D.R.

Dans cette première piste il serait possible pour les voitures de passer du nord au sud de la place en suivant les voies de tram (à l’ouest et au sud). L’extension de l’espace public au nord permettrait d’ouvrir des terrasses le long du côté le plus commerçant de la place. Les livraisons pourraient toujours être assurées.

Le deuxième scénario bloquerait le passage des voies de tram pour les voitures afin d’étendre la place vers le sud ouest et les rues Montages de st Job et Venelle de St Job. Le passage des voitures pourrait toujours se faire entre l’avenue Jean et Pierre Carsoel et la rue du Ham via le nord et l’est de la place. Le tram, lui, garderait son trajet actuel. Ici on parle d’une réduction de place de 50 à 60 %.

Scénario 2 : la place est étendue par le sud-ouest ©D.R.

Le troisième scénario est une combinaison des deux premiers. La place serait étendue au nord et au sud ouest coupant totalement le trafic de transit Nord-Sud et renvoyant les automobilistes dans des boucles de circulation à l’est et à l’ouest. 80 % des places actuelles seraient alors supprimées.

Scénario 3 : la place est étendue par le nord et le sud-ouest ©D.R.

Pour tous ces scénarios, une extension du parking situé au nord de la place, le long des voies de chemin de fer, est prévue. La création d’un étage au-dessus de ce parking permettrait d’en doubler la capacité (environ 40 nouvelles places) et donc de compenser totalement ou partiellement les places supprimées en fonction des scénarios.

En libérant de l’espace, la commune espère pouvoir créer une place plus accueillante avec un équipement sportif, des fontaines implantées dans le sol et plus de végétation, voire dans le scénario le plus ambitieux, un plan d’eau.

”Il ne s’agit de scénarios à prendre ou à laisser”

Un quatrième scenario aussi appelé “scénario zéro” où l’on conserverait la situation actuelle est aussi compris dans l’enquête, “même si ce n’est pas celui que porte le collège communal,” précise l’échevin en charge des travaux public et de la mobilité Thibaud Wyngaard (Ecolo). Ce dernier rassure : “cette enquête sert à prendre le pouls du quartier. Il ne s’agit de scénarios à prendre ou à laisser mais juste des pistes de réflexion pour permettre aux habitants de se projeter dans ce que pourrait devenir la place. Nous encourageons tout le monde à ajouter des commentaires dans l’enquête.” Concernant le stationnement, “les scénarios restent à affiner. Il s’agit ici de grande ligne. Nous avons une vue très précise des besoins du quartier. En journée en semaine, l’offre de stationnement est suffisante mais ça bloque surtout les vendredis et samedis avec l’activité HoReCa.”

”On sait que l’on ne peut jamais avoir l’unanimité sur un projet d’aménagement d’espace public mais on vise la plus grande adhésion possible.” Difficile encore de dire quand la nouvelle place verra le jour, l’échevin ne se risque pas à une estimation. “On récoltera les commentaires sur l’enquête (disponible uniquement en ligne et qui s’achève le 31 juillet) puis on affinera. Je préfère prendre plus de temps pour avoir plus d’adhésion mais on ne remettra pas le projet aux calendes grecques non plus.”