Mobilité zéro émission : Bruxelles après Copenhague, Paris et Amsterdam dans le classement des meilleurs élèves

Le rapport 2023 publié lundi se base sur les indicateurs de solutions de mobilité sans émission de CO2 que sont les vélos et trottinettes électriques partagés, les bus zéro émission, les voitures électriques partagées et les infrastructures publiques de recharge pour les véhicules électriques. Ces indicateurs représentent des solutions qui sont sous le contrôle des autorités locales, note la coalition.

Quatre grandes villes belges, Bruxelles, Anvers, Gand et Liège, sont passées au crible et nulle ne s'illustre dans le top dix, dominé par les métropoles scandinaves de Copenhague (Danemark) et Olso (Norvège), suivies par des villes de pays voisins de la Belgique, Paris (France), Amsterdam (Pays-Bas) et Hambourg (Allemagne).

Dans le quatuor belge, Bruxelles s'en tire le mieux, placée en 11e position, notamment grâce à une belle note de 100% pour le nombre de vélos et trottinettes électriques partagés pour 1.000 habitants. Les villes flamandes d'Anvers et Gand suivent respectivement en 12e et 18e position avec pour leur part des scores de 100% pour le nombre de points de recharge pour les véhicules électriques par millier d'habitants.

En Wallonie, Liège est à la traine en 36e position sur les 42 villes européennes analysées, avec des scores très bas dans tous les indicateurs de mobilité décarbonée.

Il ressort de l'analyse de la coalition que les quatre villes belges doivent mettre les bouchées doubles pour se doter de davantage de bus n'émettant pas d'émissions de CO2, Bruxelles obtenant un score de 12% dans cette catégorie, Anvers 2%, Gand 3% et Liège un zéro pointé.

La coalition invite les résidents de ces villes à interpeller leurs bourgmestres au sujet de la mobilité zéro émission via Twitter. Elle incite en effet les dirigeants des villes européennes à être plus ambitieux pour renforcer les solutions de mobilité partagée et non-émettrices de dioxyde de carbone. "En transformant nos systèmes de mobilité urbaine, nous pouvons rendre nos villes plus vivables, améliorer la santé de la population et protéger notre climat", enjoint Clean Cities dans les conclusions de son rapport.

En prenant connaissance de l'étude européenne, l'ASBL bruxelloise "Les chercheurs d'air" réagit lundi en formulant la demande à la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) "d'accélérer l'électrification de sa flotte."

"Les bus de la STIB ont parcouru plus de 30 millions de kilomètres en 2022, un chiffre qui va probablement augmenter dans les années à venir. Leurs moteurs diesel sont donc responsables d'une partie importante de la pollution que nous respirons à Bruxelles", pointe l'association. Électrifier la flotte des bus STIB "permet non seulement de lutter efficacement contre la pollution de l'air, mais également contre le bruit et les émissions de CO2. C'est une question de santé publique et d'urgence climatique", ajoutent "Les chercheurs d'air".

La STIB précise que 37 bus électriques sont déployés sur son réseau, avec les premiers mis en circulation dès 2018 et 2019. La société bruxelloise a passé commande pour 70 véhicules supplémentaires, qui seront livrés l'an prochain. D'ici 2035, la flotte bruxelloise sera complètement électrifiée, assure le service de presse de la STIB.