Inauguration des bustes du roi Philippe et de la reine Mathilde au Sénat : “J’ai pu comprendre qu’ils sont heureux du résultat” (vidéo et photos)

Les bustes du roi Philippe et de la reine Mathilde ont été inaugurés au Sénat. Ils sont l'oeuvre de l'artiste Hans Op de Beek.© Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Autre incongruité, c’est l’attitude des deux personnages. Là où Albert ou Léopold III sont sans bras et “coupés” sous la poitrine, un buste à l’ancienne en somme, le roi Philippe et la reine Mathilde sont quasi entiers. Coupés à mi-cuisses, ils reposent sur des socles massifs, lui aussi œuvre de l’artiste.

”Je suis heureux que les souverains ont accepté ma proposition de rompre avec la tradition du passé. Dans un portrait, les bras et les mains ont un sens. Ici, on voit la tension et l’énergie qu’il y a dans l’attitude et les bras du roi Philippe, alors que la reine Mathilde pose ses mains avec calme et sérénité.”

L’artiste a pu librement exprimer sa créativité, sa sensibilité, pour représenter le couple royal.

Le choix de cet artiste contemporain a été posé par les souverains eux-mêmes, bien qu’il fut dans la short list de la commission des arts du Sénat. Mais le couple connaissait déjà Hans Op de Beek pour lui avoir acheté une œuvre à titre privé.

Après la visite, l’artiste a répondu aux questions des journalistes, répétant à l’envi qu’il avait pu comprendre que les souverains étaient heureux du résultat.

Voilà le petit salon vert, au Sénat, enrichi de deux nouvelles œuvres, à côté des précédents souverains du pays. Seuls les bustes du roi Léopold Ier et de la reine Louise-Marie sont dans l’hémicycle de l’assemblée.

Dans les couloirs du Palais de la Nation, on peut aussi découvrir les portraits peints des différents présidents et présidentes des deux assemblées, la Chambre et le Sénat.