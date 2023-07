En 2022, 1570 propriétaires de vélo ont porté plainte pour vol de vélo à la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles

C’est loin des 1570 plaintes pour vols de vélo en 2022 sur Ixelles et Bruxelles-Ville. “Nous sommes conscients que ceci ne reflète pas la réalité. Qu’il existe un chiffre noir car toutes les victimes de vols de vélos ne portent pas plainte”, commente Tijl De Groot. Depuis le début de l’année, 598 personnes sont venues porter plainte à la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles pour le vol de leur vélo.

Cette task force opère également un travail de l’ombre via, entre autres, le vélo appât. Installé dans des hotspots bien connus du territoire bruxellois et ixellois, ce vélo appât a permis d’interpeller une dizaine de voleurs de vélo en flagrant délit, sur une trentaine d’actions. Bientôt, le vélo appât pourrait être équipé d’une balise GSP, ce qui faciliterait le travail de la police. “Une proposition de loi a été déposée en ce sens”, commente Tijl De Groot. “Cela nous permettrait de ne pas devoir laisser une équipe en surveillance permanente. Et, le cas échéant, de surprendre le receleur, son réseau, etc.”

La task force se prend aussi parfois pour un acheteur. “Si une personne nous signale un vélo suspect en vente sur les réseaux sociaux, on met en place une souricière. On se met à la place de l’acheteur et on prend le vendeur en flagrant délit.”

Selon le policier, le nombre de vélos volés a fortement augmenté depuis la crise Covid, sur l’ensemble du territoire régional. Assez logiquement, on vole plus de vélos en été qu’en hiver. “On pense que le nombre de plaintes pour un vélo volé augmente parce que plus de monde roule à vélo et plus de monde porte plainte. Notamment parce que de plus en plus de gens investissent dans des vélos haut de gamme, électriques. Quant aux hotspots, Tijl De Groot préfère garder ça pour lui. Juste nous détaille-t-il le centre-ville et le piétonnier.

À Bruxelles, le voleur type agit le plus souvent seul, par opportunité, “on a remarqué quelques bandes organisées mais la plupart des voleurs sont des récidivistes d’opportunité”. Par contre, “les réseaux de recel sont plus organisés”. D’après ses souvenirs, le vélo le plus cher volé à Bruxelles coûtait 15 000 euros. “Il y a un an environ, le vélo a été volé lors d’un cambriolage chez un amateur cycliste. Son propriétaire avait porté plainte mais sans mentionner le numéro de série du vélo. Or, le numéro de série constitue la seule base de recherche disponible dans notre système informatique."