Ce week-end à Bruxelles, on fait le plein de plein air

Game of Thrones bruxellois

- ©Ommegang

Éternelle joyeuse entrée de Charles Quint, l’Ommegang met le siège sur la Grand-Place ce week-end. Ce grand barnum, entre tradition folklorique, rassemblement des lignages de la noblesse, Game of Thrones brusseleir et théâtre de plein air, est réservé aux possesseurs de tickets et aux heureux VIP. Si vous n’en êtes pas, sachez que les tambours de la Renaissance rythmeront aussi d’autres quartiers de Bruxelles ces jours-ci. C’est le cas au Sablon qui accueille le “Village Renaissance”. Celui-ci s’ouvre ces vendredi 30 juin et samedi 1er juillet. On y annonce des forgerons, ferronniers, mais aussi des chirurgiens, barbiers et arbalétriers, qui tendront leurs mécanismes pour vous en faire démonstration. Joutes de chevaliers soulèveront aussi la poussière. Sachez par ailleurs que le cortège de l’Ommegang se formera ce vendredi au parc Royal pour serpenter vers la Grand-Place via Sablon et rue Lebeau. De quoi admirer chevaux caparaçonnés et gonfalons blasonnés flottant au vent de Bruxelles. Sans oublier le carrosse de l’Empereur lui-même.

+“Village de l’Ommegang”, vendredi 30 juin de 12 à 21h30 et samedi 1er juillet de 12 à 20h. Attention : cortège uniquement vendredi dès 20h30

Prenez l’air et un film

- ©Bruxelles fait son Cinéma

La formule estivale a fait ses preuves : un écran géant, quelques transats, une buvette et un film. Avec les longues soirées d’été, Bruxelles remet le couvert du ciné en plein air. C’est le cas ce week-end dans le cadre du BRIFF. Le Brussels International Film Festival déplie l’écran XXL sur la place De Brouckère pour 3 séances : un bon vieux Ghostbusters ce dimanche 2 juillet, la série Baraki lundi 3 juillet et le baroque Beetlejuice mardi 4 juillet.

On ne saurait trop vous recommander l’excellent film d’animation “Interdit aux Chiens et aux Italiens” projeté ce samedi 1er juillet au parc de Wolvendael à Uccle (22h, gratuit), pour l’ouverture du rendez-vous estival itinérant Bruxelles fait son Cinéma. Cette histoire d’exil en animation image par image a reçu le Prix du Public à Anima 2023, gage d’un excellent moment de ciné. Le lendemain, Bruxelles fait son Cinéma s’arrête à Schaerbeek, place Jamblinne de Meux, avec “Sous les Figues” (22h, gratuit), qui vous emporte en Tunisie. Ce film a aussi reçu un prix à Bruxelles : c’était au Cinemamed 2022, qui l’a honoré de son prix Rêvolution. Une douzaine de séances extérieures se succéderont ensuite de Molenbeek à Watermael-Boitsfort en passant par Jette ou Evere, jusqu’au 15 juillet. Le programme est par ici.

Dernière option, sans doute un peu plus pointue : une séance mexicaine au Vaux-Hall (parc de Bruxelles) dans le cadre de l’indéboulonnable festival L’Heure d’Été. Vous y verrez un classique de Luis Buñuel, “El Angel Exterminador”. Le film a été sélectionné dans les 100 meilleurs de tous les temps par le New York Times. Ne manquez pas de jeter un coup d’œil à la programmation du festival : outre d’autres dates en plein air au Vaux-Hall, il réserve aussi des sorties familiales pour cet été. À Cultureghem entre autres, avec “Ratatouille” et “Coco”.

Jeune public dès le petit-déj

- ©La Roseraie

Envie de prendre l’air avec vos lardons tout en leur offrant un spectacle adapté à leur âge ? Foncez à La Roseraie ce dimanche pour le festival Esprit de Famille. Tout est dans le titre : le rendez-vous de fin de saison de l’institution uccloise mélange spectacles jeune public, art de rue et animations pour une journée sur pelouse. De quoi gambader pieds nus. Les enfants y rencontreront un tout petit monsieur qui raconte des histoires, y défieront cyclopes et sorcières avec Ulysse, voleront avec le bourdon, chanteront avec les si tendres Ici Baba et, malheureusement, ouvriront la boîte avec Pandore… Les tout-petits ne sont pas oubliés puisque les 4-18 mois pourront s’immerger dans des abysses de sensations. Du petit-déjeuner au pain-saucisse, on ouvrira ses pavillons, on rira à gorge déployée, on se risquera, on sera bien.

+“Festival Esprit de Famille”, ce dimanche 2 juillet 2023 à La Roseraie, 1299 chaussée d’Alsemberg à 1180 Uccle. 10h-18h. Attention : réservation indispensable pour certains spectacles. Prix unique pour la journée : 10/8 €.

Une yourte mauve à la Cage aux Ours

- ©Les Nouveaux Disparus

Le square Apollo et ses deux barres de logements ne sont pas exactement la piste d’envol classique des artistes de cirque. Mais le quartier à deux pas de la Cage aux Ours se transforme bel et bien en chapiteau ces 1er et 2 juillet. C’est là que la Compagnie des Nouveaux Disparus s’invite pour la 2e tenue de son festival Babelbeek. De quoi changer le décor de béton de ces rues schaerbeekoise. Des dizaines de spectacles animeront le quartier durant ces deux jours dédiés aux arts de la rue. Des échassiers, des acrobates et des créatures imaginaires déambuleront sous les mirettes ébahies des enfants. Qui entreront aussi dans la yourte mauve ou remonteront le temps pour découvrir une fête foraine d’antan. Chaque jour se terminera comme il se doit par des concerts. Il faudra vous y rendre pour voir de vos propres yeux “sablioscope” et autre “trashpèze”…

+“Babelbeek”, ces 1er (12h-20h) et 2 juillet (12h-16h) au square Apollo à 1030 Schaerbeek, gratuit (certains spectacles sur réservation)

Fête des voisins du Musée d’Ixelles

- ©Musée d'Ixelles

C’est l’été mais le Musée d’Ixelles hiberne toujours. Pas grave : l’événement “Musée comme chez soi” fait patienter les amateurs d’art pendant le chantier de rénovation. Le sympathique et novateur rendez-vous revient ce dimanche 2 juillet pour sa 9e édition. Le concept, génial et primé, reste inchangé : des riverains ixellois se plongent dans les réserves du musée et en sortent l’œuvre qui leur parle. Ils l’accrochent chez eux, dans leur salon, assurent la déco ou l’auberge espagnole, et n’attendent que vous pour vous présenter ici un tableau, là une sculpture. Et toujours à leur façon. Cette fois, c’est le quartier Gray/Brasserie qui est à l’honneur. Rendez-vous dès 13h sur la place Flagey, à l’arrêt du bus 71, où vous recevrez le plan du parcours et de ses 10 étapes chez les voisins du musée. Promenade libre et gratuite prévue jusqu’à 18h.

+“Musée comme chez soi IX”, ce dimanche 2 juillet 2023 de 13 à 18h depuis la place Flagey, gratuit