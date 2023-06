Un monument aux victimes, un dépôt des œuvres retirées...: Bruxelles se veut "exemple international" de décolonisation de l'espace public

Le fédéral et la Région bruxelloise lancent, en ce début d'été qui marque le 63e anniversaire de l'indépendance du Congo, les premières mesures concrètes visant la décolonisation de l'espace public de Bruxelles et des établissements scientifiques fédéraux, annoncent, jeudi, les secrétaires d'État Ans Persoons en charge du Patrimoine en Région bruxelloise et Thomas Dermine en charge de la Politique scientifique fédérale, ainsi que la ministre fédérale Karine Lalieux pour Beliris.