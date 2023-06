Procès des attentats de Bruxelles: Bilal El Makhoukhi n’a apporté qu’une aide accessoire à la cellule, selon sa défense

Et, renvoyant le jury populaire à consulter attentivement de nombreuses pièces du dossier, Me Taelman s’est attelée à démonter la théorie du parquet, selon laquelle Bilal El Makhoukhi a apporté une aide essentielle à la commission des attentats et doit donc être jugé auteur ou co-auteur de ceux-ci.

”Il est capital que vous rentriez dans le dossier, que vous alliez lire les constatations qui ont été faites. Ne prenez pas tout ce qu’on vous dit pour acquis, aller voir dans le dossier”, a-t-elle insisté auprès des jurés.

Globalement, le “trio” formé par les frères El Bakraoui et Najim Laachraoui, soit les kamikazes, “est en charge de tout, planifie tout, donne des ordres, …”, avance Me Taelman. “Ils n’ont besoin de personne. M. El Makhoukhi ne les renforce pas, il n’a rien de déterminant pour eux. Avec ou sans lui, ils avancent.”

Après avoir contredit quelques “constructions hasardeuses” du parquet, Me Taelman s’est plus longuement étendue sur la journée du 15 mars 2016, date à laquelle l’accusé aurait servi d’intermédiaire entre la cellule et Hervé Bayingana Muhirwa, chez qui ont été hébergés les accusés Osama Krayem et Mohamed Abrini après la fusillade de la rue du Dries.

Si le parquet estime que la mise en relation est posée à un moment où “la cellule est en danger” et qu’il s’agit donc d'” un acte indispensable” à la commission des attentats, c’est loin d’être la vision de l’avocate.

L’appartement conspiratif à Schaerbeek, rue “Max Roos n’est pas en danger”, martèle-t-elle. “Abdeslam et Ayari (qui se sont enfuis de la rue du Dries, NDLR) ne connaissent pas l’adresse : tout le monde est d’accord là-dessus”. “L’hébergement de Krayem et Abrini ne change strictement rien à la suite de l’histoire. C’est un acte de complicité.” De plus, ajoute-t-elle, “le dossier ne dit pas non plus que Bilal El Makhoukhi était la seule personne que l’on pouvait joindre pour trouver un hébergement”.

Ses actes ne sont pas “une aide indispensable”. “Vous le retirez de l’équation et ça n’a aucune incidence sur ce qu’il s’est malheureusement passé à Zaventem et Maelbeek”, conclut-elle.