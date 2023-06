Opération mobilisation et lancement de campagne pour Ecolo-Groen, qui présente ses 19 listes bruxelloises

”Excusez-moi, c’est quoi comme évènement cycliste ?”, demande un passant curieux devant l’entrée de la Tricoterie, à Saint-Gilles. “Ah non Monsieur, c’est un meeting Ecolo-Groen”, lui répond la jeune bénévole qui guette les différents vélos attachés. La scène prête à sourire, mais dans une salle bien remplie du lieu, Rajae Maouane assume avec fierté ce shift modal qui s’opère peu à peu à Bruxelles. “Vous avez changé le visage de Bruxelles”, félicite la coprésidente d’Ecolo à ses militants et futurs candidats présents. Car c’est en particulier sur la mobilité que l’accent était mis dans les discours qui faisaient le bilan. Bilan dont les écologistes semblent fiers. Le credo du jour, c’est une “Bruxelles plus juste, plus verte”.