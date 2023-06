Les têtes de liste Ecolo à Uccle signent une nouvelle fois : Thibaud Wyngaard et Maëlle De Brouwer mèneront les Verts pour 2024

Tous deux diplômés de l’ULB, elle en langues française et romanes, lui, en droit, les deux échevins comptent poursuivre leurs travaux entrepris sous cette mandature. “Notre commune est plus verte, plus juste, plus inclusive aujourd’hui qu’hier. Nos espaces publics évoluent pour plus de convivialité et de sécurité, en particulier pour les enfants et les personnes âgées. Il reste toutefois du pain sur la planche, nous en sommes conscients.”

Réaménagement de la Place Saint-Job

Parmi les grands dossiers ucclois à venir, Thibaud Wyngaard prêtera une attention particulière à la sécurisation des abords d’écoles, au réaménagement de la Place Saint-Job, à la semi piétonnisation du parvis Saint-Pierre ou encore aux avancées pour le stade national de hockey.

Concernant les compétences de Maëlle De Brouwer, celle qui est la plus jeune échevine de la région espère poursuivre la remise à ciel ouvert des trois cours d’eau de la commune (Ukklebeek Linkebeek et Geleytsbeek) pour prévenir les inondations, la plantation de fruitiers dans l’espace public et le soutien à la monoparentalité ainsi que la lutte contre les discriminations et les violences conjugales.

En votes de préférence, Thibaud Wyngaard avait réalisé en 2018 le deuxième meilleur score après le bourgmestre Boris Dilliès (MR). Maëlle De Brouwer avait fait le premier score féminin.