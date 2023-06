Enseignement supérieur: l'ULB, avec l'ULiège et l'Université de Lille, lance une formation en éducation aux médias

La formation en éducation aux médias et à la citoyenneté digitale lancé par l'ULB, L'ULiège et l'Université de Lille a pour objectif de combler le manque de professionnels qualifiés dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC) en formant des enseignants et des acteurs de l'éducation permanente pour aborder les enjeux de la numérisation et de la citoyenneté digitale avec les étudiants, précise l'ULB. "La formation en partenariat avec des universités françaises permettra d'élargir les opportunités d'apprentissage et de renforcer les compétences des participants", ajoute l'université bruxelloise.