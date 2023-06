Madame Chapeau réélue en grande pompe ce samedi, "une grande joie" : voici les photos de l'édition 2023 de cette tradition décalée 100% bruxelloise

Le cortège s’est déplacé jusqu’au Manneken Pis, avec un passage, incontournable, à l'angle de la rue du Midi et de la rue des Moineaux où se trouve la statue de Madame Chapeau.

Pour Willy De Marche, cette réélection à cet emblématique concours de déguisement et de travestissement est "une grande joie". "C’est toujours un suspense", ne cache pas ce sexagénaire habitant Leeuw-Saint-Pierre, né à Anderlecht. Selon lui, c’est "sa fidélité et sa disponibilité" qui ont fait pencher la balance en sa faveur. "Quand on est élu, on a des obligations de sortir au moins une dizaine de fois en Madame Chapeau. Par exemple pour la journée académique du Meyboom ou l’ouverture de la Foire du Midi."

Willy De Marche, récompensé en présence des autorités. ©Christian Reith

Et déjà son regard est porté sur l’an prochain, et l’espoir de décrocher un dixième titre. "On va essayer de rester au top."

La tradition de l’élection de Madame Chapeau remonte à 2002. Le personnage de fiction est quant à lui bien plus ancien, et est inspiré de la pièce de théâtre Bossemans et Coppenolle, un vaudeville typiquement brusseleir qui, déjà dans l’entre-deux-guerres, mettait en scène une intrigue de supporters du RWDM et de l’Union Saint-Gilloise.