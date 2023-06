Inédit, les demandeurs d’asile occupant la rue de la Loi attaquent l’État belge en justice : “la décision pourrait être historique”

À bout de patience, Atenor a cité les occupants en justice afin de faire prononcer une expulsion des lieux. Ces derniers, par l’intermédiaire des associations les représentant et leurs avocats, ont alors cité en à leur tour, et en référé, Fedasil et l’État belge au tribunal de première instance. “C’est une stratégie juridique audacieuse, pour laquelle il n’existe pas de précédent. La décision pourrait s’avérer historique”, commentent les demandeurs d’asile et leurs soutiens dans un communiqué. Et pour cause, s’ils obtiennent gain de cause face au juge ce lundi matin, l’État belge et Fedasil seraient donc considérés comme les personnes morales signataires du contrat d’occupation du squat de la rue de la Loi.

Le tribunal du travail pas favorable

Certains ont encore en tête le Palais des Droits, à Schaerbeek, qui avait accueilli des centaines de demandeurs d’asile et sans-papiers l’hiver dernier. Cette occupation-là, s’inscrivait dans un cadre public étant donné que le bâtiment occupé appartenait à l’État fédéral.

Pour ce nouveau dossier, le jugement fera office de signature s’il va dans le sens des nouveaux occupants de la rue de la Loi. “Ça demandera du courage au juge, un courage rendu indispensable par le côté outrancier de la situation”, analyse l’avocate Marie Doutrepont, qui plaidera ce lundi matin. À noter tout de même que, la semaine dernière, un dossier similaire avait été soumis devant le tribunal du travail qui avait donné raison à l’État belge.