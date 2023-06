Ce week-end à Bruxelles, tirs à l’arbalète et visite à l’hosto

+ MAIS ENCORE | En manque d’idées ? N’hésitez pas à surfer dans notre page “agenda” bruxelloise : certaines sorties n’y ont pas de date de péremption.

Le retour du retour de Charles Quint

- ©Coudenberg

Charles Quint est entré à Bruxelles le 2 juin 1549. Et depuis 1930, il y revient chaque année. Plutôt deux fois qu’une d’ailleurs puisque l’Ommegang a lieu le premier mercredi de juillet et le vendredi qui précède. Pour faire monter la sauce, le Renaissance Festival organise de nombreuses activités et visites d’ici la parade sur la Grand-Place. Ce dimanche se tient ainsi le Family Day au Coudenberg, où l’empereur avait ses habitudes. Les enfants s’y déguiseront en chevaliers ou en chevalières de la Toison d’Or, rencontreront des princes et porteurs de drapeaux de la cour, s’essayeront au tir à l’arbalète (à ne pas tenter chez soi) ou à l’enluminure et écouteront des contes et histoires de marionnettes. Un goûter Renaissance et un buffet de pains à l’ancienne et de fromages sont aussi du menu. Forcément bien conservés dans les caves de l’ancien palais.

+“Family Day au Coudenberg”, ce dimanche 18 juin 2023 de 11h à 19h, place des Palais 7 à 1000 Bruxelles, entrée gratuite en dessous de 18 ans, 10€/adulte

Santé au CHU Brugmann !

- ©CHU Brugmann

Horta n’a pas conçu que des maisons de maîtres : on lui doit aussi des bâtiments publics. C’est le cas du site pavillonnaire de l’hôpital Brugmann, d’une élégance si rare qu’on en arriverait presque à souhaiter tomber malade pour pouvoir y séjourner. Heureusement, il ne faudra pas aller jusque-là puisque le CHU Brugmann fête ce week-end ses 100 ans par deux jours de portes ouvertes. Des visites guidées patrimoniales du site sont prévues (inscription par ici) mais la promenade libre est tout aussi possible. Voire en calèche ou… en tuk-tuk. Pour les plus scientifiques, 4 services hospitaliers ouvrent aussi leurs portes au décryptage. Rayon culturel, vous pourrez voir une version courte d’un docu tourné pour le centenaire par Tristan Bourlard, une expo photo signée Cédric Gerbehaye, une autre d’art contemporain sur le thème de la santé et 6 fresques urbaines. Plus fun peut-être : un Cluedo géant à travers le site et des animations pour enfants. Et après avoir cassé la croûte auprès des foodtrucks, n’oubliez pas la mise au vert dans l’arboretum de 100 arbres créé par le fameux paysagiste Bas Smet.

+“Portes ouvertes au CHU Brugmann”, site Victor Horta, Place Van Gehuchten 4 à 1020 Bruxelles (Laeken), les samedi 17 et dimanche 18 juin 2023, de 10 à 18h

Cabaret, Cuba et Vaux Hall

- ©L'Os à Moelle - Bozar/LaVallée - Ville de Bruxelles

Trois événements culturels mixant les disciplines se tiennent ce week-end à Bruxelles. Citons d’abord le festival Mosaik que l’Os à Moelle inaugure à Schaerbeek. Ça se déroule sur deux scènes : l’extérieure est gratuite, l’intérieure payante. Les humoristes y côtoient les musiciens et le cabaret. On y croisera Zidani et Sharko, des conteurs et mimes. Ravitaillement à la guinguette et shopping au marché créateurs. Plus pointu sans doute : le festival Cubalandz qui ravira les fans de culture cubaine à Bozar (vendredi) et La Vallée (samedi). Tous les projets programmés sont menés par des femmes, ce qui doit être souligné. Guitares, violon, electronica et DJ sets afrocuban feront grimper la température de quelques degrés (si c’est encore possible). Enfin, le Vaux-Hall Summer, programmation estivale qui anime le parc Royal, est lancé ce vendredi avec une soirée Stricly Niceness, mais aussi du classique, du tango, du ciné et du slam. Tout est gratuit jusqu’au 13 août 2023.

Au ciné avec les enfants : élémentaire

- ©La Vidéothèque Nomade

En Belgique, le nouveau Pixar ne sortira que mercredi prochain, le 21 juin. Mais les élémentaires sont déjà tout feu tout flamme ce week-end au cinéma Palace. Deux séances en VF sont à l’affiche : samedi à 14h15 et dimanche à 11h30. De quoi s’offrir un divertissement familial sans risque tout en profitant de la clim. Cool. Plus intimiste et moins tapageur : la Vidéothèque Nomade pose ses projecteurs au Pierre Papier Ciseaux, rue Hôtel des Monnaies à Saint-Gilles. Thématique du jour : “A Table !”, qui dialogue avec une expo créée par les enfants dans ce petit lieu culturel qui leur est réservé. 9 courts-métrages seront diffusés, à déguster dès 5 ans (ouverture 10h30, projection 11h, entrée libre).

Comment nourrir Bruxelles ?

- ©Nourrir Bruxelles

Rendez-vous gourmand tout autant que capital ce week-end avec le 3e festival Nourrir Bruxelles. Alors qu’on surchauffe en ce mois de juin 2023, l’événement prend toute sa signification. Il se propose de réfléchir à l’alimentation responsable, écologique et solidaire dans la capitale. D’Etterbeek à Uccle en passant par Watermael-Boitsfort, NOH, Woluwe, Anderlecht, Jette ou Ixelles, vous y visiterez donc vergers, potagers collectifs, sites d’aquaponie et fermes urbaines, vous attablerez à un banquet participatif, goûterez un brunch préparé à base d’invendus, ferez vos petites courses pour la semaine en circuit court. Des lieux phares de l’agriculture en transition bruxelloise sont aussi en fête : la Ferme du Chant des Cailles, le Début des Haricots, le CBO de Jette ou la Ferme du Chaudron qui préparent de bons petits plats, des animations nature et quelques concerts. En soirée de clôture (au CBO à Jette), une pièce de théâtre qui donne la parole aux agriculteurs d’aujourd’hui et demain, un débat, et bien sûr un drink et des concerts. Miam !

+“Nourrir Bruxelles”, jusqu’au dimanche 18 juin 2023 dans divers lieux de Bruxelles. Programme complet en ligne.