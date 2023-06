Traverser un carrefour en diagonale comme au Japon : Bruxelles ouvre la porte aux passages diagonaux et aimerait lancer un test

©Belga

L’exemple est suivi dans d’autres métropoles… et peut-être bientôt à Bruxelles, où ce dispositif pourrait également voir le jour, apprend-on ce mardi via la ministre bruxelloise Elke Van den Brandt (Groen), interpellée à ce sujet par la députée Joëlle Maison (Défi). Dans le cadre de la concertation interrégionale sur le Code de la route, Bruxelles a en effet soutenu “la demande d’autoriser les piétons à traverser en diagonale”. En cas de retours favorables du fédéral, une étude sera lancée “pour identifier les carrefours régionaux ou communaux où cela est possible afin de lancer un test dans la foulée”.

La ministre Groen se dit intéressée par ces traversées, qui constituent à ses yeux “une option avantageuse puisqu’elles permettent aux piétons qui souhaitent joindre le côté opposé du carrefour d’effectuer leur traversée en une seule étape”. Des avantages à mettre en perspective avec les effets collatéraux, comme l’augmentation des temps d’attente.