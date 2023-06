”Gaz hilarant, ne jette pas tes bonbonnes dans la rue” : une campagne de Bruxelles Propreté fait polémique, le ministre Maron demande son retrait

D’emblée, les réactions ont fusé sur les réseaux sociaux. “Drogue-toi, mais proprement stp”, lance une internaute. “Une campagne polémique aux frais des contribuables bruxellois”, dénonce la députée d’opposition Aurelie Czekalski (MR).

Rapidement après la publication de photo, le ministre bruxellois Alain Maron a réagi et demande le retrait de l’affichage : “cette campagne, non validée par le cabinet, est en effet problématique telle quelle. Nous avons demandé de la suspendre temporairement et d’y ajouter un message de prévention santé.”