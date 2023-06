Avis de recherche : Florian Celis a disparu à la gare de Bruxelles-Midi ce mardi

Voici les précisions de la police à la suite de cette disparition :

Florian est autiste. Il mesure 1m98 et est de corpulence très mince. Il a les cheveux bruns, un bouc et une barbe naissante.

Au moment de sa disparition, il portait un bermuda en jeans bleu, un T-shirt orange clair et des sandales brunes. Il est en possession d’un sac bandoulière bleu.

”Si vous avez vu Florian Celis ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300 ou via Child Focus au n° 116 000. Vous pouvez également envoyer vos témoignages via l’adresse avisderecherche@police.belgium.eu.”