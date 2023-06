Sven Gatz veut revoir les frontières des communes bruxelloises: "On veut des communes de minimum 100.000 habitants"

Car la capitale est la mal-aimée des trois régions. Bruxelles est souvent la cible des critiques de la part des Flamands et des Wallons : “Soyons clairs, notre ville n’est pas parfaite”, pointe d’abord Sven Gatz. “On essaye d’organiser de nombreux événements sportifs et culturels pour donner une image positive. Mais ce sentiment négatif est plus profond et je n’ai pas d’explication claire à ce phénomène.”

L’une des critiques souvent entendue au sujet de Bruxelles est le manque d’efficacité et les délais importants dans les prises de décisions. Pour résoudre ce problème, le ministre bruxellois des finances énonce plusieurs propositions : “Nous voulons réduire le nombre de députés bruxellois de 89 à 40. C’est une question de coût mais aussi de transparence. Si on a 50 parlementaires bruxellois avec 40 francophones et 10 néerlandophones, cela peut tout à fait fonctionner.”

Deuxième proposition, beaucoup plus “touchy” : redessiner les frontières des communes bruxelloises. “Soyons clairs, c’est un tabou. On veut des communes de minimum 100.000 habitants”, pointe Sven Gatz. “Il faut pouvoir le stimuler. Le gouvernement flamand l’a fait en reprenant la dette des communes, ce qui sera moins évident dans le cas de Bruxelles. Mais cela pourrait donner des effets d’échelle positifs pour les petites communes. Attention, je ne veux pas abroger les communes, le niveau communal existera toujours. À Bruxelles, cela prend toujours beaucoup de temps pour prendre des décisions. En simplifiant les institutions, on pourrait accélérer ce processus.”

Il a également été question du coût de la nouvelle ligne de métro dans la capitale, qui pourrait dépasser les trois milliards d’euros. Pour Sven Gatz, cela reste néanmoins un besoin nécessaire pour Bruxelles car le métro “a l’avantage de pouvoir transporter trois fois l’équivalent d’un tram.”

”Mais il y a trois problèmes”, pointe néanmoins Sven Gatz. “Premièrement, l’offre des entrepreneurs est trop élevée donc on ne l’acceptera pas. On va négocier pour voir comment réduire le montant de cette facture. Si les négociations n’aboutissent pas, on va réouvrir le marché. On risque donc de perdre du temps, mais pour ne pas perdre d’argent.”

”Ensuite, on va discuter avec Beliris pour qu’il prenne une part plus importante du coût et la région bruxelloise va devoir faire des économies pour financer le métro", continue-t-il, estimant que “de manière réaliste”, le métro pourrait être terminé pour 2035.

Celui-ci pointe que le budget est très serré et que l’enveloppe reçue par le fédéral grâce à l’impôt sur les personnes physiques est insuffisante. “Avec ce système, il y a un problème structurel puisque cet impôt est prélevé en fonction de son lieu de résidence et pas de son lieu travail. On voudrait donc récupérer une plus grande partie de cet impôt même si c’est un point de négociation qui n’est pas évident.”