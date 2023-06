Procès des attentats à Bruxelles: El Hassad Asufi a apporté une aide indispensable aux terroristes, selon la partie civile

Décrit comme le "chauffeur attitré" du kamikaze de Zaventem, terré dans la clandestinité, Ali El Haddad Asufi a aidé son comparse à chercher des planques pour la cellule, des armes, a ravitaillé ses membres en nourriture et fourni des informations quant aux vols - américains, russes et israéliens - prévus à Zaventem le matin des attentats, a énuméré Me Marion de Nanteuil.

Pour la partie civile, Ali El Haddad Asufi a en effet bel et bien servi d'intermédiaire pour permettre à Ibrahim El Bakraoui de louer à Smail Farisi, autre accusé au procès, l'appartement situé avenue des Casernes à Etterbeek, même si l'intéressé prétend le contraire. Par ailleurs, l'accusé connaissait la planque de la rue Max Roos, où ont été conçus les explosifs, et il s'y est rendu au moins une fois entre le 16 et le 21 mars, veille des attentats, a avancé Me Sébastien Delhez, avocat de Life4Brussels. "Ali El Haddad Asufi savait ce qui se tramait", a souligné Me Marion de Nanteuil.

Même après les attentats, Ali El Haddad Asufi continue à s'associer en toute connaissance de cause à ce projet terroriste, a poursuivi Me Delhez. L'homme a tenté de dissimuler aux enquêteurs une clé USB contenant entre autres le testament d'Ibrahim El Bakroui en y apposant un autocollant de la Computer Crime Unit pour laisser croire que le périphérique de stockage avait déjà été examiné par la police, a souligné l'avocat. "Quand vous savez ce que contient cette clé USB, vous vous présentez aux autorités et vous remettez ce matériel. Mais M. El Haddad la dissimule. Par amitié, par loyauté, même après 36 morts et des centaines de blessés, il voulait respecter la dernière volonté d'Ibrahim El Bakraoui", a soutenu Me Delhez.

"Sur la dizaine de personnes qui composaient la cellule de Bruxelles, cinq devaient rejoindre d'autres cieux. Pour les autres qui devaient rester en retrait, il était essentiel de faire disparaître des preuves", a indiqué sa consoeur, Me Marion de Nanteuil.

"Ali El Haddad Asufi est rusé, intelligent et averti. Mais il cache bien son jeu", a abondé Me Laura Jouveneau.

Ali El Haddad Asufi a agi sciemment et apporté une aide essentielle à la commission des attentats, même s'il ne devait pas en connaître tous les détails ; c'est pourquoi il doit être reconnu coupable de participation aux activités d'un groupe terroriste, ainsi que d'assassinats et de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste, a conclu Me Delhez.

L'audience de lundi a été levée peu avant 11h30 "pour raisons impératives". Normalement, les parties civiles devaient encore présenter leurs conclusions sur Bilal El Makhoukhi et Hervé Bayingana Muhirwa, puis un avocat devait évoquer le préjudice subi par la Stib, la société de transports en commun bruxellois. Enfin, trois ou quatre autres avocats devaient exposer les cas particuliers de victimes qu'ils représentent. Ce calendrier a été remanié au vu de la levée prématurée de l'audience.