Les Engagés veulent enterrer les droits de succession pour "un droit de transmission de 4 à 5%": "En finir avec cette logique liée à la mort"

"L'idée, c'est supprimer cette logique de la transmission liée à la mort", résume Yvan Verougstraete. "On introduit à la place un 'pot de solidarité' de 4 à 5% que tout le monde paye en cas de transmission d'un bien". Entendez suite à un décès mais aussi lors d'une donation. "Ces 4 ou 5% représentent un taux accepté", assure le stratège politique centriste. "Il n'y aurait dès lors plus de raison de pratiquer l'évitement puisque les frais d'avocats s'élèvent déjà à 3 ou 4%". Un abattement "jusqu'aux 100.000 premiers euros" cédés serait mis en place. Les Engagés ont calculé: la mesure serait "neutre pour les finances de l'État". En 2021, les recettes fiscales bruxelloises générées par les droits de succession s'élevaient à 440 millions d'euros.

guillement Une connaissance qui n'a pas d'enfant mais très proche de ses neveux me disait récemment qu'il n'était pas question de payer 70% pour ceux-ci, qu'il considère comme ses propres enfants.

Mais pourquoi vouloir la mort des droits de succession? Pour trois raisons selon les Engagés. "D'abord c'est impôt injuste parce que les gens frappés par un décès sont frappés une deuxième fois", énumère Yvan Verougstraete. "Les plus touchés sont de la classe moyenne, qui n'a ni le temps ni la culture ni les contacts pour éviter l'impôt. Les propriétaires d'une petite maison familiale. Ou les agriculteurs wallons qui ne parviennent pas à céder leur terre à leurs enfants. Alors que ceux qui ne les payent pas sont les plus nantis en patrimoine, qui enrichissent les avocats par leur culture de l'évitement. Ensuite, c'est une taxe discriminatoire. Nous ne pouvons pas rester dans une vision basée sur la filiation. Elle ne correspond plus au vécu des familles recomposées. En Belgique, 55% des droits de succession sont payés par des citoyens qui ne sont ni des conjoints, ni des enfants légaux. Enfin, c'est une taxe confiscatoire tant les taux en ligne indirecte sont élevés". A Bruxelles et en Wallonie, ils sont en effet de 70% pour les neveux et nièces, voire 80% pour les autres personnes. "Une connaissance qui n'a pas d'enfant mais très proche de ses neveux me disait récemment qu'il n'était pas question de payer 70% pour ceux-ci, qu'il considère comme ses propres enfants".

40% de pigeons au moins?

Avec un tel système, les plus grosses fortunes ne sont-elles pas avantagées? "Non, c'est l'éternelle confusion entre dogme et pragmatisme", répond Verougstraete, "car les gros patrimoines sont ceux qui évitent le mieux les taxes. Aujourd'hui, ils ne payent même pas les 3%" dus lors d'une transmission en ligne directe jusqu'à 50.000€. "Les autres sont les pigeons. Or 40% des citoyens belges disposent d'un patrimoine inférieur à 100.000€. Ils ne seraient donc pas touchés par la nouvelle taxe". Et de se lancer dans un rapide calcul. "Si quelqu'un hérite de 200.000€, il est exonéré de 100.000 et paye donc sur 50% du patrimoine reçu. Mais si quelqu'un lègue 10 millions d'euros, le pourcentage exonéré n'est plus que d'1%". Verougstraete convient tout de même que "plus les sommes augmentent, plus la courbe se lisse".

L'idéologie dogmatique de gauche fait qu'ils sacrifient les personnes les moins favorisées. Ceux qui restent dans le système des droits de succession sont écrasés.

Christophe De Beukelaer estime ainsi que "l'idéologie dogmatique de gauche fait qu'ils sacrifient les personnes les moins favorisées. Ceux qui restent dans le système sont écrasés". Le député bruxellois espère que son idée percolera "de Bruxelles vers la Wallonie et la Flandre". Il veillera par ailleurs à ce que "Sven Gatz explique comment sa mesure sera budgétairement équilibrée". De Beukelaer assure enfin qu'il soutiendra la mesure. "Elle avance dans la bonne direction" même s'il juge qu'il ne s'agit que "de cosmétique".

Des droits de succession plus adaptés à la Bruxelles de 2023

Le projet d'ordonnance que le Ministre bruxellois du Budget Sven Gatz propose ce lundi 12 juin en commission Finances du Parlement bruxellois a déjà été explicité. Il vise à s'adapter à la réalité sociologique contemporaine, notamment celles des familles recomposées, et au vieillissement de la population. Il contient 4 mesures principales.

La 1re étend la notion de partenaire aux cohabitants "de fait" ("depuis au moins 1 an") même si cette cohabitation n'a pas été reconnue officiellement. Ces cohabitants auraient les mêmes droits que les partenaires mariés ou cohabitants légaux, soit: le taux le plus bas, un abattement de 15.000€ et l'exonération de la part de l'habitation qu'elles obtiennent (une cohabitation de 3 ans au moins est dans ce cas nécessaire).

La 2e mesure assimile des personnes "non parentes" aux descendants en ligne directe du défunt (régime de succession I), soit ses enfants. En relèvent: "les enfants du partenaire (prédécédé) du défunt", "les personnes qui ne descendent pas du défunt et qui ont cohabité avec le défunt et reçu du défunt (éventuellement ensemble avec son partenaire) les soins et les secours que reçoivent normalement les enfants de leurs parents" et enfin "les enfants adoptés". Ces derniers pourraient donc hériter des économies et des biens immobiliers comme des enfants "en ligne directe".

La 3e mesure ajoute un nouveaux tarif réduit de 3% aux régimes de succession (dits II, III et IV) des soeurs/frères, oncles/tantes/neveux/nièces et autres personnes. Il porte sur la première tranche de 15.000€. Économie d'impôt possible: 2.675€ pour les frères et sœurs, 4.800€ pour les oncles, tantes, neveux et nièces, et 5.550€ euros pour les autres personnes.

Enfin, la 4e mesure observe que les enfants héritent désormais à un âge plus avancé. Où ils n'ont peut-être plus autant besoin de l'argent légué par leurs parents. Et souhaitent ainsi "sauter une génération" au bénéfice de leurs propres enfants, soit les petits-enfants du défunt. Or, un article des droits de succession (l'article 68) indique que dans ce cas, la taxe payée ne peut être inférieure à celle qu'aurait payée le renonçant. Mais si les enfants sont plusieurs et que les tranches ainsi reçues permettent des régimes fiscaux plus avantageux, cette condition n'est plus remplie. C'est pourquoi Sven Gatz propose de supprimer l'article 68, comme Wallonie et Flandre l'ont déjà fait.