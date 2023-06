1h30 de file pour les frites de la Maison Antoine à Mougins : la pluie ne dissuade pas la Côte d'Azur de déguster nos “vraies” frites belges

La célèbre enseigne d’Etterbeek débarque pour deux jours à Mougins aux côtés de trois autres artisans bruxellois : le chocolatier Laurent Gerbaud, Fernand Obb et ses croquettes au fromage et aux crevettes, et le spécialiste des gaufres de Bruxelles salées et sucrées Gaufres and Waffles.

Quoi de mieux que quelques frites et une BD pour vendre Bruxelles à l'étranger?

Tous ont répondu à l’appel de Visit Brussels qui, après plusieurs initiatives similaires dans l’Hexagone (Bordeaux, Rennes et Lyon), a porté son choix sur Mougins, où Picasso a habité. Lors des expériences précédentes, Bruxelles et ses atouts gourmands venaient se fondre dans un événement déjà existant. Ce week-end, le festival “Bruxelles se fête à Mougins” est uniquement consacré à la capitale belge et pas uniquement à ses trésors gustatifs puisque la bande dessinée y est également bien représentée.

Des zwanzeurs

Considérée comme une référence gastronomique, Mougins accueille tous les deux ans un festival international Les Étoiles de Mougins. Les années sans “Étoiles”, les responsables du tourisme local souhaitaient organiser un événement toujours axé sur la gastronomie mais dans un format un peu plus convivial. Un premier essai effectué avec le Liban, et c’est Bruxelles qui a été conviée.

Après avoir lancé un marché public pour sélectionner les artisans, Visit Brussels a retenu “de bons ambassadeurs de la capitale, avec un côté jovial et un esprit zwanzeur”, commente Olivier Marette, expert Gastronomie chez Visit Brussels.

Quoi de mieux que quelques frites et une BD pour vendre Bruxelles à l'étranger?

L’un de ces ambassadeurs ne chômait pas samedi après-midi malgré un temps instable : Maison Antoine. Dans la longue file s’étalant sur plusieurs dizaines de mètres depuis la friterie mobile, le public est patient et semble savoir pour quoi il vient. “Cela faisait longtemps que je voulais une frite belge, alors oui, je suis prêt à attendre”, explique un jeune homme résidant en périphérie de Mougins. “Pour qu’on fasse 1h30 de queue pour vos frites, c’est qu’elles doivent avoir une sacrée réputation”, s’étonne Laurence Bongiovanni, responsable de l’accueil à l’office de tourisme de Mougins. Et de confesser dans la foulée : “j’ai eu la chance de les goûter parce qu’une amie a fait la file et c’est vrai qu’elles sont bonnes.”

Les ambassadeurs

Après les frites et autres croquettes, le public pouvait également savourer des douceurs gaufrées et chocolatées, même si les conditions climatiques ne facilitent pas le travail de Laurent Gerbaud, entre la chaleur et l’humidité apportée par l’orage. L’humeur, par contre, reste au beau fixe. “Je viens pour le côté festif et l’amitié développée avec Visit Brussels et les autres artisans”, commente le chocolatier installé depuis 2009 rue Ravenstein à proximité du Mont des Arts.

(De g. à d.) Sébastien Matagne (Gaufres and Waffles), Jean Hummler (Moeder Lambic), Laurent Gerbaud (chocolatier), Cedric Mosbeux (Fernand Obb), Mano (Le Petit Mercado) and Pascal Willaert (Maison Antoine) ont emmené Bruxelles à Mougins.

”Nous sommes aussi des ambassadeurs de la ville. On invite les Français à venir découvrir Bruxelles et son ambiance”, ajoute-t-il. Son compère des Gaufres and Waffles enchaîne. “Nous venons montrer le savoir-faire bruxellois”, commente Sebastien Mattagne. “Et nous avons aussi un travail d’éducation, notamment pour faire découvrir que les gaufres sont aussi délicieuses avec une garniture salée.”

Le jeune entrepreneur va lancer son concept sous forme de franchise à Dubai et en Égypte. À voir si des opportunités se présentent dans le sud de la France…

Sur la place des Patriotes, se côtoient diverses nationalités, en ce compris des… Belges résidant en France et désireux de retrouver un petit goût de belgitude, dans une ambiance musicale qui, là aussi, fait la part belle à la scène bruxelloise.

”Nous recherchions des pays qui sont familiers avec Mougins et, oui, il y a quelque chose d’affectif avec la Belgique”, résume Florence Buades, responsable communication de l’office de tourisme.

”Une réputation, ça se construit sur le long terme”

Pour la ministre francophone de la Promotion de Bruxelles, Valérie Glatigny, ce déplacement dans une des capitales de la gastronomie de France va contribuer à asseoir la renommée de ces artisans bruxellois.

Glatigny a fait le déplacement pour vanter la BD belge à Mougins.

”Les retombées de ce genre d’événement sont difficilement quantifiables”, explique Mme Glatigny, qui s’est rendue en train jusqu’à la Côte d'Azur. “On travaille sur l’image, sur une réputation et ça se construit sur le long terme. C’est pourquoi la Fédération Wallonie-Bruxelles soutient, depuis plusieurs années déjà, ces road-shows gastronomiques à l’étranger, dans des villes réputées pour leur gastronomie, comme Lyon ou Mougins. En venant ici, l’entrepreneur horeca va associer l’image du savoir-faire bruxellois à une image très connue sur la scène internationale et ainsi se créer une réputation de qualité.”

Au vu du succès rencontré samedi, la ministre espère qu’à l’avenir d’autres entrepreneurs seront prêts à délaisser pendant quelques jours leur enseigne principale pour prendre part à ce type de manifestation vitrine.

La BD côtoie Cézanne et Picasso

Mougins et Bruxelles ne se retrouvent pas uniquement sur le plan gastronomique. Les deux cités proposent une offre culturelle variée. La capitale belge promeut ainsi, deux jours durant, sa collection de fresques urbaines consacrées à la bande dessinée et un espace BD permet de découvrir une large série d’auteurs belges du Neuvième Art. De son côté, le Musée d’art classique de Mougins (MACM), qui abrite quelque 800 pièces rassemblées par un collectionneur privé, explore, au travers d’ateliers, l’art de la bande dessinée dans l’Antiquité.

Des œuvres de Cézanne, Chagall, Rodin, Andy Warhol ou encore Picasso sont présentes au MACM. L’artiste espagnol a d’ailleurs vécu une dizaine d’années à Mougins et le Musée lui consacre jusqu’au 30 septembre l’exposition “Picasso vu par les autres” à l’occasion du 50e anniversaire de sa mort.