Ce week-end à Bruxelles, VKRS, BSPF ou BPWC n’abrévient pas votre plaisir

Le clip, plus vivant que jamais

- ©VKRS

300 clips belges ont été visionnés par l’équipe du VKRS pour sa 5e édition. Dès l’ouverture ce vendredi 9 juin aux Riches Claires, vous en découvrirez “la fine fleur”, promettent les organisateurs de ce festival du clip musical. De quoi retourner dans le passé à la grande époque de MTV, qui a popularisé les films illustrant les tubes pop. En 2023, à l’ère de YouTube et de Tik Tok, il est évidemment difficile de comprendre l’excitation du téléspectateur adolescent croisant les doigts pour voir apparaître sa star préférée le samedi après-midi sur la télé du salon. Mais forcément, le clip n’a jamais été aussi vivant. Pour vous le prouver, l’événement vous projettera aussi des clips venus du monde entier ou d’autres réalisés durant le festival. Ah, et si vous vous posiez la question, VKRS signifie “Video Killed de Radio Stars”, en référence au tube des Buggles.

+“VKRS”, ces 9 et 10 juin 2023 aux Riches Claires, 5/8 €

Quel cirque !

- ©Pierre Bolle

Le cirque se vit en extérieur ce week-end et le prochain avec l’événement “Circus Anywhere”, qui réjouira les enfants et leurs parents. Comme d’habitude avec la programmation signée Up, on prend ici le contrepied du cirque traditionnel à nez rouges et dresseurs de lions pour des créations qui allient voltige et théâtre, virtuosité et création contemporaine, muscle et chorégraphie pop. Les vedettes du week-end sont les vieux briscards des Baladins du Miroir. Leur nouveau show, “La Porteuse de Souffle”, renoue avec le chapiteau et se veut musical et familial. D’autres spectacles se vivront sur l’esplanade de Up : solo aérien, lancers de couteaux, cirque de rue, poirier ou trapèze. On en frissonne déjà de plaisir.

+“Circus Anywhere”, sur l’esplanade de Up, rue Osseghem 50 à 1030 Molenbeek, gratuit sauf les Baladins du Miroirs (prix libre).

Dans les rues de Bruxelles et d’ailleurs

- ©Armin Graca

Des berlines le capot dans l’eau boueuse pataugent au pied d’un immeuble contemporain tout en courbes. Ce cliché de Armin Garcia est le Premier Prix du Brussels Street Photography Festival 2023, qui se tenait jusqu’au 4 juin. BSPF qui a aussi attribué son prix Bruxelles au cliché de Merlin Meuris, qui surprend un ouvrier s’extrayant d’une bâche de chantier bien de chez nous. Vous l’avez compris, l’événement se consacre à la photographie de rue. Si ça vous parle, il se prolonge par l’exposition de ses lauréats. L’expo se tient au Marquis, place Sainte-Gudule, à côté de la cathédrale. Vous y retrouverez 65 images de 55 photographes ainsi que 17 séries, capturées dans les rues de Bruxelles et ailleurs. Aux murs aussi, une perspective féminine issue des éditions précédentes. Une autre expo du BSPF se tient par ailleurs à la Tour à Plomb qui rassemble des photographes invités. À voir jusqu’à ce dimanche 11 juin 2023.

+“BSPF”, expo des finalistes 2023 et rétrospective des finalistes féminines, jusqu’au 9 juillet 2023 au Marquis (place Sainte-Gudule à 1000 Bruxelles), du jeudi au dimanche de 12 à 18h, gratuit. Expo des invités à la Tour à Plomb, rue de l’Abattoir 24 à 1000 Bruxelles, vendredi et samedi de 9 à 22h, dimanche de 10 à 18h.

Bonnes affaires à la cité-jardin, artisans à T&T

- ©CC BY-SA 3.0

400 exposants sont attendus pour la grande brocante du quartier Terdelt à Schaerbeek ce 11 juin 2023. L’événement se tient dès 8h jusqu’en fin d’après-midi dans les rues de la cité-jardin. L’occasion est belle aussi de découvrir ce coin bucolique de Bruxelles aux petites maisons ouvrières aux jardins à rue, érigées entre 1924 et 1926. 12 des rues tout en courbes du “village” seront prises d’assaut par les brocanteurs : Foucart, Richir, Desmet, Vanderhoeft, Krains, Roland, De Craene, Hoste, Vanderstappen, Coopman et Gilisquet. L’association de quartier promet qu’un grand nombre de riverains seront du rendez-vous. Rehaussé comme de bien entendu par des food-trucks et un bar sur l’avenue Foucart, qui scinde ce quartier typique en les deux ailes de papillon qui lui ont donné son identité graphique.

+“Grand brocante de la cité-jardin Terdelt”, ce dimanche 11 juin 2023 dès 8h

À la Gare Maritime de Tour&Taxis, ce sont les artisans bruxellois et belges qui vous donnent rendez-vous ce dimanche 11 juin pour le Brussels Makers Market. Vous y trouverez réunis des pros et amateurs qui proposent leurs créations locales et/ou fair trade, toujours dans un esprit de durabilité et d’originalité. Sacs, bijoux, t-shirts, accessoires pour bébé, fauteuils, cookies, céramique… : il y en a pour tous les (bons) goûts.

+“Brussels Makers Market”, ce dimanche 11 juin à la Gare Maritime de Tour&Taxis, 11h-18h

Gros braquet sur l’eau

- ©BPWC

Le plus décalé des rendez-vous sportifs mondio-bruxellois revient ce week-end au bois de La Cambre. De l’aveu même des organisateurs, il s’agit d’un “événement (extrêmement) sportif et (totalement) amateur”. Oui, il s’agit bien du retour du “Championnat du Monde de Belgique de Pédalo” (vous avez bien lu). Le concept de ce BPWC (pour “Brussels Pedalo World Championship”) : 25 équipes de 8 à 10 pédaleurs qui se relayent durant 4h. Le circuit : le tour de l’Île Robinson. Soit un ovale ultrarapide. Le but est d’empiler le plus de tours possible. Deux manches sont prévues depuis l’embarcadère le plus fameux de la capitale : la première ce dimanche 11 juin, la 2e le dimanche 18 juin. Chaque journée dégagera un équipage vainqueur. Ces deux lauréats seront aussi départagés au final, cadeau à la clef. Record 2022: 45 tours (ça s’invente pas !) et un effort à 4,725 km/h. Outre la course, un concours jugera les équipes les plus stylées (fausses moustaches, cuissards et maillots vintage bienvenus). Food-trucks, bar et musique live rendront l’exercice moins épuisant pour les coureurs et leurs supporters. Tout ça semble très second degré mais s’avère parfaitement sérieux.

+“Belgian Pedalo World Championship”, les dimanches 11 et 18 juin 2022 entre 10 et 20h au Chalet Robinson dans le bois de La Cambre. Inscription à 350€/pédalo pour 8 à 10 coureurs.