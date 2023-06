Une carte avec des parcours de jogging dans Bruxelles: une stratégie pour encourager la course à pied

Le gouvernement bruxellois a approuvé mercredi l’initiative “be running”, avec pour objectif d’encourager la pratique de la course à pied à Bruxelles. La stratégie, mise en place par le centre d’expertise pour le développement territorial bruxellois perspective.brussels, identifie plusieurs parcours de course à pied sur le territoire de la Région bruxelloise et liste différentes recommandations à destination des institutions en charge de l’aménagement du territoire, afin d’adapter l’espace public à la pratique du jogging.