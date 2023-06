La tradition de l’Ommegang sera à nouveau perpétuée à l’occasion de deux cérémonies prévues durant deux soirées : près de 1.400 figurants, 40 chevaux et 38 groupes folkloriques participeront à cette reconstitution traditionnelle de la procession des différents corps de la Ville de Bruxelles et de la noblesse belge devant l’empereur Charles Quint et son fils, le futur roi Philippe II, en 1549. Il s’agira de la deuxième édition de cette procession historique depuis sa reconnaissance au Patrimoine mondial de l’UNESCO, en décembre 2019.

Cette année, la chanteuse belge Axelle Red portera le rôle de Héraut de la cérémonie. “On me l’avait déjà proposé en 2014, mais je n’étais pas libre. Cette fois, j’ai bien vérifié que j’étais disponible”, sourit-elle. “Vous le savez, je suis très belge. Je suis née à Hasselt, je suis bilingue, je vis depuis 37 ans à Bruxelles. Je suis donc très honorée. J’aime l’idée de porter cette histoire et ce que Bruxelles représentait à l’époque”, ajoute-t-elle.

Elle confirme qu’elle apportera certainement l’un ou l’autre message politique dans le texte qu’elle clamera au public durant les deux heures de cérémonie. “L’erreur des politiques, à mon sens, est d’avoir divisé notre pays sur le plan culturel. C’est une bêtise de croire que le fait de parler des langues différentes ne nous liait pas. On doit réunir nos forces, comme cet événement peut nous le permettre”, estime l’artiste belge.

Elle aura notamment deux messages à faire passer : “D’abord, trouver un moyen d’inclure les nouvelles générations dans ces festivités. Ensuite, le fait que durant cette cérémonie, c’est une femme qui portera la robe la plus lourde de toutes. On faisait tout à l’époque pour immobiliser la femme. Mais je ne compte pas rester immobile !”

Frédéric duBus sera pour sa part “l’invité du 9e Art” et s’occupera de dessiner en direct la cérémonie, comme Nicolas Vadot ou Pierre Kroll avant lui : “Enfin ! Je devais le faire en 2020 mais il y a eu le Covid-19. Puis en 2022, j’ai eu un empêchement de dernière minute. Cette fois-ci, je serai là”, confie-t-il. “Mon stress est équivalent à mon plaisir. Et puis, je n’ai jamais dessiné en collants, ce sera une première”, plaisante-t-il.

Cette année, la Corée du Sud sera à l’honneur en tant que pays invité. Le centre culturel coréen, installé rue de la Régence, proposera des démonstrations, un village coréen ainsi que des animations autour de la médecine orientale et du Hanbok, le costume traditionnel coréen.

Outre le cortège qui partira du parc Royal pour rejoindre la Grand-Place via le Sablon et les cérémonies qui suivront, les festivités de l’Ommegang se prolongeront du 28 juin au 1er juillet au Sablon avec un village Renaissance, des joutes équestres et le célèbre concours des arbalétriers.