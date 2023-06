La Stib confrontée “au quotidien” à des tentatives cyberattaques : “il faut se préparer au pire”

Car le risque n’est pas à prendre à la légère, souligne le CEO Brieuc de Meeûs. Si des hackers parviennent à prendre le contrôle de la signalétique et des feux de passage – ce qui serait le pire des scénarios catastrophes -, des accidents pourraient par exemple être provoqués. “Il n’y a pas d’immunité en matière de cybersécurité. Il faut se préparer au pire”, nous explique Majdeline Elatrache, responsable cybersécurité à la Stib.

Majdeline Elatrache, experte en cybersécurité à la Stib. ©Ro.Ma.

” Les menaces augmentent en nombre et en sophistication”

Des attaques, la société bruxelloise en affronte “au quotidien”. Mais il s’agit jusqu’à présent de tentatives aléatoires, comme des mails de fiching, non spécifiquement conçus à l’encontre de la Stib. “Les menaces augmentent en nombre et en sophistication”, indique l’experte. On constate d’ailleurs une corrélation entre cette hausse et le début du conflit en Ukraine. Mais d’où proviennent ces piratages ? Difficile de remonter la source, mais le réseau serait mondial et l’argent serait leur première motivation.

Des standards en construction

Le numérique et le recours aux applications ont accru, ces dernières années, les risques de piratage. Pour se prémunir des attaques, la Stib – comme d’autres sociétés – veut faire de ses réseaux un “labyrinthe”, dont la complexité devrait décourager les hackers. Notons que, le matériel roulant de la Stib étant géré via un OT (système interne), les risques sont donc déjà réduits.

Dans le cadre de l’UITP, le sommet mondial des transports en commun, la Stib participe à un groupe de réflexion en vue de développer des “standards de sécurité” pour les transporteurs et demander davantage de sécurité.

Majdeline Elatrache en congrès à l'UITP. ©Ro.Ma.

De même, l’équipe stibienne de 20 personnes est appelée à se renforcer. Mais l’ambition bute notamment sur les difficultés à trouver des personnes intéressées. “L’image qu’on a de la cybersécurité est trompeuse, car on ne pense qu’au hacker”, insiste Majdeline Elatrache. “Pourtant, il ne faut pas nécessairement une base technique pour travailler dans le domaine.”