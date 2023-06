Élections communales 2024: Nadia Kammachi tête de liste Écolo à Anderlecht ; les Verts annoncent aussi leurs tickets à Jette, Molenbeek et Saint-Josse

Les verts ont aussi dévoilé leurs têtes de liste pour les élections communales de 2024 ailleurs dans Bruxelles. C’est le cas à Saint-Josse où Ahmed Mouhssin s’est déclaré candidat bourgmestre face à Emir Kir. Il sera suivi par Élodie Cornez et Frédéric Roekens. Rappelons qu’Écolo est, à Saint-Josse, la première force d’opposition à l’heure actuelle. Mais la fracture entre le clan PS et le clan Emir Kir au sein du Collège pourrait amener à une nouvelle ère au sein de la plus petite commune de Belgique.

Frédéric Roekens, Ahmed Mouhssin et Élodie Cornez sont le trio de tête Écolo à Saint-Josse. ©D.R.

À Molenbeek, ce sont Emre Sumlu et Sirine Boucif qui ont annoncé leur ticket vert. Et à Jette, Écolo/Groen comptera sur Thomas Naessens et Nathalie De Swaef.