Des assurances pour vélos plus chères pour les cyclistes bruxellois : voici les assureurs qui majorent leurs prix

Résultat de cette enquête réalisée en avril 2023 : cinq assureurs font payer davantage les Bruxellois. Selon les données de ProVélo, une assurance chez Ethias pour un “vélo de ville” d’environ 700€ coûte 56,05€ à Bruxelles, contre 29,89 à Namur et Louvain ; 84,83€ via QoverMe à Bruxelles, contre 58,76 à Namur et Louvain ; 103,13€ chez Axa à Bruxelles, contre 90€ à Namur et Louvain.

Enquête de ProVélo sur les assurances vélos. ©ProVélo

Callant et Belfius majorent également leurs prix : 80,65€ à Bruxelles contre 62,15€ à Namur chez Callant, et 73,41€ contre 66,38€ chez Belfius. Pas de majoration en revanche chez Aedes, AGInsurance, Allianz Assistance, Enra, SafeBike et P&V.

Outre le prix, les conditions de l’assurance peuvent également changer selon les sociétés. Chez Aedes par exemple, le vol dans l’espace public n’est en effet pas couvert. Chez Axa, cette condition s’applique entre 22h et 6h.

Pour l’Union des assurances, Assuralia, ces différences entre Bruxelles et ses voisins sont le reflet de situations différentes. “Le risque de vol est plus important à Bruxelles qu’à la campagne. Cela se répercute pour la prime”, indique la porte-parole. Cette différenciation se retrouve également dans d’autres produits, comme certaines assurances pour voitures.

Mais pourquoi certaines entreprises ne l’appliquent pas ? “C’est un marché concurrentiel dans lequel chaque entreprise est libre et effectue ses propres calculs.”

Plus cher pour les vélos électriques et les cargos

Depuis 2022, ProVélo constate également une augmentation générale des prix. De plus, à Bruxelles et ailleurs, les prix augmentent en fonction du type de vélo (électriques et cargobikes). Chez Ethias par exemple, un vélo classique à 700€ à Bruxelles sera assuré pour 56,05€. Pour un vélo électrique de 2.500€, la facture sera plus de deux fois supérieure : 139,33€. Et pour un vélo-cargo à 4.500€, comptez près de quatre fois plus qu’un vélo classique : 236,40€.

En plus de l’assurance, ProVélo invite les cyclistes à utiliser des cadenas fiables, à garer son véhicule dans des endroits sécurisés et à identifier son vélo sur MyBike.