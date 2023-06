Pas toujours facile de trouver un lieu où étudier à Bruxelles: la carte interactive study.brussels doit aider les étudiants

La plateforme study.brussels se présente sous la forme d’une carte interactive, où les étudiants peuvent voir une multitude de lieux d’études répertoriés dans la région bruxelloise. Une cinquantaine d’espaces sont recensés au lancement du site. Ce dernier est disponible en français, néerlandais et anglais et liste toutes les informations des lieux en question (adresse, numéro de téléphone, heures d’ouverture et informations sur le nombre de places ainsi que les éventuelles modalités de réservation).

Recommandations

Un cahier de recommandations pour les propriétaires ou futurs propriétaires d’espaces d’étude est également mis à disposition par perspective.brussels. Des conseils pratiques ainsi que des conseils pour ouvrir un espace d’étude de qualité y sont listés. Les propriétaires peuvent également suggérer leur espace pour qu’il soit répertorié sur la plateforme en se créant un compte sur le site.

Le gouvernement bruxellois confie à perspective.brussels différentes missions liées à la vie étudiante depuis 2019, notamment l’amélioration de l’accès aux services et équipements pour les étudiants. La création de cette plateforme s’inscrit dans le prolongement de cet engagement, précise le communiqué.

”Avoir un espace d’étude agréable et adapté est un élément important de la réussite. Les outils que nous développons visent à répondre à ce besoin, pas toujours bien rencontré en Région bruxelloise. Ces outils visent donc à initier une dynamique, à guider les étudiants et à sensibiliser de nouveaux acteurs pour mettre à disposition des étudiants des espaces d’études”, avance Antoine de Borman, directeur-général de perspective.brussels, cité dans le communiqué.