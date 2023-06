Les zones de police de Bruxelles reçoivent 1,5 million d'euros pour la sécurité routière

"À Bruxelles, nous travaillons à une vision zéro mort et zéro blessé grave sur les routes d'ici 2030. À cette fin, nous investissons dans l'infrastructure et la sensibilisation, mais aussi dans la répression. Les zones de police sont des partenaires essentielles à cet égard", a justifié la ministre de la Mobilité, en charge de la sécurité routière, Elke Van den Brandt (Groen).

"La liste existante des points noirs a déjà été traitée et la vitesse a été fixée à 30 km/h dans toute la Région. Nous voulons maintenant renforcer la politique de contrôle. C'est pourquoi nous voulons soutenir les zones de police dans leurs opérations", a poursuivi la ministre.

À ses yeux, la répression est un pilier important de la politique de sécurité routière. La vitesse excessive ou inadaptée est l'une des principales causes d'accident et un facteur d'augmentation de la gravité des accidents. Les contrôles à l'aide de radars ont un impact fort, mais ne peuvent à eux seuls induire une modération généralisée de la vitesse. Les contrôles fixes et mobiles sont complémentaires. De plus, les contrôles mobiles sont mieux réalisés avec interception afin de confronter directement le contrevenant aux conséquences de l'infraction.

La zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles pourra compter sur un petit 430.000 euros de subsides. Pour les cinq autres zones, ce montant s'élève à plus de 214.000 euros.

Les subsides peuvent être utilisés pour l'achat de deux-roues équipés pour les contrôles mobiles et l'équipement de leurs conducteurs; de vélos et d'équipement pour les brigades cyclistes; de radars mobiles répressifs; de radars mobiles préventifs; de radars fixes préventifs; de radars mobiles ANPR; de pèse-essieux mobiles; d'appareils de mesure de l'alcoolémie et d'accessoires; de terminaux de paiement ; et de matériel de sensibilisation à la sécurité routière.