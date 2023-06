"Les enfants placés de manière indéterminée bouchent le système": l'aide à la jeunesse alerte sur le manque de places à Bruxelles

"On ne peut plus faire notre travail", a déploré la directrice du Service résidentiel d'Urgence (SRU) La Traversée, Claire Meyer. "On place les enfants chez nous de manière indéterminée alors qu'ils restent normalement quarante jours. Ça bouche complètement le système." a ajouté la directrice du centre qui accueille des enfants âgés de 0 à 6 ans.

Les services d'aide à la jeunesse demandent plus de moyens dans la capitale. Le problème principal selon eux, est un nombre de places d'hébergement qui n'a pas suivi l'augmentation de la population dans la capitale ces dernières années.

guillement La vraie solution, c'est de créer des prises en charge supplémentaires, en accompagnement ou en hébergement.

"On a pu obtenir des éclaircissements sur la création de places à Bruxelles, où les besoins sont plus spécifiques de la part de la ministre et des moyens supplémentaires, qu'elle-même estime insuffisants", explique Xavier Vanderstappen, membre du collectif, à la sortie d'une rencontre entre une délégation et la ministre chargée de l'Aide à la jeunesse, Valérie Glatigny (MR). "La vraie solution, c'est de créer des prises en charge supplémentaires, en accompagnement ou en hébergement",a-t-il avancé.

"Valérie Glatigny a rappelé l'importance d'une action coordonnée des différents niveaux de pouvoir en amont de la prise en charge par les services de l'aide à la jeunesse. Nous espérons que les autres collègues, y compris aux autres niveaux de pouvoir, répondront favorablement à son appel visant à faire de l'aide à l'enfance en danger ou en difficulté une grande cause nationale. Une initiative soutenue, là aussi, par le secteur", a indiqué le cabinet de la ministre.

Le gouvernement de la FWB a par ailleurs validé jeudi la création de 152 prises en charges supplémentaires, avec une focalisation sur la région de Bruxelles-capitale. Soixante prises en charge "long terme", soit tout au long de l'année, en famille d'accueil verront le jour à Bruxelles. Par ailleurs, sur les 44 prises en charge pour une durée de 6 mois renouvelable, 24 seront attribuées à des services bruxellois. Enfin, 48 prises en charges "court terme", soit pour une durée de 3 mois, renouvelable deux fois, seront créées et 12 d'entre elles attribuées à des services bruxellois.