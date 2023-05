20.000 indépendants belges comptent sur l'app bruxelloise Accountable pour leur déclaration d'impôts: "notre offre est 100% déductible, évidemment"

A l'heure de l'intelligence artificielle et de la mobilité informatique, Accountable veut "simplifier la vie des indépendants belges". Et quoi de plus complexe et stressant que le mois de juin quand arrive dans la boîte l'enveloppe brune tant honnie du SPF Finances?

Selon l'entreprise bruxelloise, ils sont 20.000 indépendants belges à générer leur déclaration fiscale depuis l'app. Ce sont les chiffres 2022. Auxquels 35 personnes ont apporté leur expertise, tant technologique qu'administrative, depuis Bruxelles et Berlin. On ne peut donc plus dire qu'Accountable est une start-up. La boîte cofondée en 2017 par Nicolas Quarré, Alexis Eggermont et rejointe par Hassan Ayed revendique ainsi 30.000 clients, dont 70% en Belgique et 30% en Allemagne, "pays aux 4 millions d'indépendants où le SPF local, très agressif, est très craint".

4 piliers

Toujours un œil sur votre situation comptable. ©EdA - Julien Rensonnet

guillement Les indépendants ne savent pas combien ils gagnent. C'est une énorme charge mentale. Avec notre app, plus de surprise: l'indépendant a toujours un œil sur sa situation.

Le service Accountable repose sur 4 piliers. 1. L'édition des factures et devis au look personnalisable. 2. L'enregistrement des reçus, tickets de caisse et factures via scan smartphone qui, "dans 90% des cas", reconnaît et encode automatiquement émetteur, date et catégorie de frais grâce à l'intelligence artificielle. 3. Journal des recettes via lien entre l'app et le compte en banque. 4. Génération en un clic des déclarations trimestrielles de TVA et des déclarations fiscales annuelles. Garantie "unique au monde": ce "comptable de poche" promet de payer la douloureuse pour toute erreur "de bonne foi" détectée par le SPF si vous soumettez votre déclaration via l'app. "On ne parle évidemment pas des fraudes".

L'app Accountable repose sur 4 piliers: factures, journal des recettes, scan des reçus et déclarations. ©EdA - Julien Rensonnet

Dans les mains de Nicolas Quarré, tout y semble d'une simplicité et d'une ergonomie à faire pâlir le plus obtus des fiscalistes. "Les indépendants ne savent pas combien ils gagnent. C'est une énorme charge mentale, qui coûte de l'argent si on s'en remet à un comptable. Avec Accountable, plus de surprise: l'indépendant a toujours un œil sur sa situation".

La fin du comptable? "Pas nécessairement"

Tout ça incite une part des clients à se passer de comptable, mais pas tous. "Le comptable a accès à notre interface. Il gagne donc du temps. Plutôt que des tâches d'encodage, il peut se concentrer sur l'optimisation fiscale". Une tendance actuelle du secteur. A laquelle Accountable a pensé: "les clients peuvent nous consulter. On génère aussi des recommandations automatiques selon les dépenses des utilisateurs". L'addition d'un resto le week-end? Moins de 100€ par mois dans votre voiture? Une alerte attire votre attention. Dans le même ordre d'idées, fraispro.be, site web gratuit tout juste lancé avec le secrétariat social Liantis, compile 113 frais professionnels à déduire "auxquels vous n'avez pas pensé".

Des alertes surgissent dans l'app en cas d'oubli ou de dépenses qui méritent d'être optimisées en frais professionnels. ©EdA - Julien Rensonnet

L'app est très bien adaptée aux détaillants ou métiers de la construction. ©EdA - Julien Rensonnet

guillement Nos premiers clients étaient surtout consultants, architectes, artistes... Depuis 2 ans, les métiers du bâtiment ont explosé sur la plateforme. Les petits commerçants aussi.

Y a-t-il un profil d'indépendant sur la plateforme? "Nos premiers clients étaient surtout consultants, architectes, photographes, artistes... Depuis 2 ans, les métiers du bâtiment ont explosé, comme les plombiers, chauffagistes, menuisiers. Les petits commerçants aussi: coiffeurs, détaillants, courtiers, grossistes, esthéticiennes... Nous sommes le reflet du marché des indépendants belges hors secteur santé". Pourquoi cette lacune? "Je pointerais deux raisons: l'absence de facture et le manque d'appétit technologique". Par contre, les PME qui prennent un peu d'envergure ne sont plus adaptées: "dès qu'on atteint 3, 4 ou 5 employés, la complexité administrative devient trop forte". 40% des membres sont Bruxellois, 40% flamands et 20% wallons. "Et plutôt urbains. On séduit petit à petit à Namur, Liège ou Charleroi".

Outre les levées de fonds, dont une à 10 millions d'euros en 2022 pour gagner d'autres marchés européens, Accountable vit sur plans payants. "D'abord, nous avons une offre gratuite qui fonctionne bien si vous n'avez pas trop de documents à enregistrer ou à émettre", pose Nicolas Quarré. "Ensuite, nous proposons deux formules, pour ceux qui soumettent la TVA et ceux qui ne le doivent pas. On oscille entre 15 et 30€ par mois". Restent les conseils fiscaux de 2,50€ à 60€ selon leur nature. 100% déductibles, évidemment.