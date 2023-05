Le télétravail empêche la STIB de revenir à son niveau d’avant-Covid : 12 chiffres à retenir de son année 2022

Week-ends et heures creuses au top

Au cours de l’année 2022, 337,7 millions de voyages ont donc été enregistrés par la STIB, a indiqué la société à l’occasion de la présentation de son rapport d’activité ce mardi. Un chiffre qui reste en dessous des taux enregistrés avant la pandémie. En 2019, la société battait son record avec plus de 430 millions de voyages. Une fréquentation qui a ensuite drastiquement chuté en 2020, en passant sous la barre des 250 millions, et qui, depuis, remonte en flèche sans toutefois retrouver les chiffres de la dernière décennie.

Pour expliquer cette situation, la STIB pointe notamment l’impact toujours persistant de la crise sanitaire au début de l’année 2022. L’essoufflement de la pandémie a d’ailleurs coïncidé avec l’augmentation des voyages. “Alors que la fréquentation n’est qu’à 66 % du taux de référence en février, elle atteint 84 % à partir du mois d’août 2022”. Autre facteur expliquant une fréquentation plus basse que dans les années 2010 : le télétravail. “Si l’on neutralise l’impact du télétravail évalué entre 12 et 14 % du taux de déplacement, on arrive quasiment au taux d’avant le covid”, note la STIB.

Nouveauté marquante de ce bilan 2022: la fréquentation lors des week-ends et heures creuses a fortement augmenté et dépasse les seuils d’avant la crise.

265 millions d’euros de recettes

Côté finances, les recettes de 2022 s’élèvent à 265 millions d’euros, en augmentation de 21 % par rapport à 2021. Une hausse somme toute logique au vu de l’augmentation du nombre de voyages, mais moins marquée que la croissance de fréquentation. En cause notamment : la mise en place de réductions à prix cassés (12€ pour les jeunes de moins de 24 ans et les seniors).