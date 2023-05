Triste record à Bruxelles, 78 sans-abri morts dans nos rues en 2022: 78 papillons suspendus en leur hommage

Après la commémoration, un autre rassemblement est prévu à 14h00 sur la place de l’Albertine, autour d’un arbre symbolique. Pour chacune des personnes décédées, un papillon y sera suspendu.

Les défunts étaient principalement belges (30 personnes) ou polonais (11 personnes). Le collectif a cependant recensé au moins 15 nationalités différentes. “La plupart des gens auxquels nous rendons hommage sont européens, mais représentent seulement la partie émergée de l’iceberg”, a souligné Florence Servais, coordinatrice pour Les Morts de la Rue. La migration constitue en effet un facteur de vulnérabilité, l’inclusion sociale des personnes sans abri étant affectée par un statut précaire.

69 hommes, 8 femmes, 1 personne non-binaire

Parmi les 78 défunts sans domicile fixe recensés l’an dernier, 69 étaient des hommes, 8 des femmes et une personne se définissait comme non-binaire. Leur âge au moment du décès oscillait entre 18 et 73 ans, la majorité (66,7 %) se situant entre 40 et 64 ans. Dans 64 % des cas, les causes de la mort sont inconnues.

La majorité des décès survient durant les mois les plus froids (33 à 42 %), mais ceux-ci se produisent aussi en automne (19 à 24 %), au printemps (10 à 13 %) et en été (16 à 21 %), selon les données de l’organisation. “Toute l’année, des gens meurent dans la rue”, insiste Me Servais.

”Un combat”

Le collectif entend offrir un adieu digne aux sans-abri retrouvés morts dans les rues de Bruxelles. Il a vu le jour en 2004 après la découverte, à la Gare du Midi, de deux personnes décédées depuis plusieurs mois. “Notre collectif a 18 ans, mais cela reste un combat de rendre hommage à toutes les personnes mortes en rue”, poursuit la coordinatrice. “Ce ne sont pas des faits divers, mais un problème structurel. Chaque vie compte, donc chaque mort aussi.”

Le nombre de décès enregistrés par le collectif a fortement augmenté depuis sa création. Ce phénomène est notamment dû à la notoriété grandissante de l’organisation, mais aussi à la hausse du nombre de sans-abri à Bruxelles, selon Florence Servais. En 2021, 76 décès avaient été recensés, ce qui représentait déjà un record à l’époque.

Le collectif Les Morts de la Rue est constitué d’un réseau de personnes vivant dans la rue, d’organisations de première ligne, d’institutions et d’habitants. Leur travail consiste notamment à identifier les victimes, à prendre contact avec d’éventuels proches et à organiser les funérailles.