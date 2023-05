Comment se déplacent les Bruxellois par rapport à 2010 ? Ils roulent moins en voiture, la marche en N°1 (infographies)

La part modale de la voiture a diminué, passant de 38 à 27 %, et celle du vélo a augmenté (de 3 à 9 %). Un peu plus d’un déplacement sur cinq (22 %) se fait en bus, tram ou métro (24 % en 2010), 2 % en train (2 % en 2010), 9 % à vélo (3 % en 2010) et 1 % en trottinette électrique (personnelle ou partagée).

Les autres modes (par exemple la camionnette, la moto, le taxi) représentent chacun moins de 1 % des déplacements.

Quelque 3,3 millions de déplacements sont effectués chaque jour par les habitants de la capitale, soit 25 millions de km parcourus.

Bruxelles Mobilité a mené cette nouvelle enquête sur une période d’un an, entre les automnes 2021 et 2022, en collaboration avec le département de la mobilité et des travaux publics de la Région flamande, qui a interrogé en parallèle les citoyens de Flandre.

À Bruxelles, un échantillon représentatif de citoyens (2.685 personnes), choisis au hasard dans le Registre national, a été interrogé de manière approfondie sur les caractéristiques de leur ménage et leurs habitudes de mobilité.

Près de 3 déplacements par jour

Il en ressort que les Bruxellois âgés de 6 ans et plus effectuent en moyenne 2,9 déplacements par jour. Les mineurs et les plus de 65 ans en font moins, tandis que les 35-44 ans sont ceux qui en font le plus (3,8 déplacements par jour en moyenne).

L’enquête a par ailleurs permis d’observer que les déplacements des habitants pour aller travailler et professionnels ne représentent que 10,5 % de l’ensemble des mouvements (14 % en 2010), “sans doute à cause du télétravail qui a fortement augmenté avec la crise du Covid”. Le motif qui revient le plus souvent après le “retour à la maison” (38,8 %) est “faire du shopping, des courses” (15,2 %).

Un peu moins de la moitié des ménages bruxellois possèdent une voiture (46 %), ce qui est peu par rapport au reste du pays, ou au moins un vélo (47 %), tandis qu’11 % disposent d’au moins un vélo électrique. Presque 5 % des ménages de la capitale ont une trottinette électrique et 8 % sont enregistrés auprès d’un système de trottinette partagée.

Le déplacement moyen est de 7,7 km. Cependant, le mouvement moyen interne à la Région bruxelloise n’est que de 3,3 km et 45 % des déplacements des Bruxellois sont inférieurs ou égaux à 2 km. Sur ces courts trajets, la marche est le moyen de déplacement le plus utilisé.

”Les Bruxellois(e) s marchent et pédalent plus. Ils roulent moins en voiture et continuent de se déplacer avec la Stib, malgré la baisse constatée pendant la période Covid, grâce aux investissements massifs du gouvernement dans le réseau. Le plan de mobilité Good Move porte réellement ses fruits. Bruxelles organise son transfert modal et récupère de l’espace public pour construire peu à peu une ville plus conviviale et attractive…”, a commenté la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van Den Brandt (Groen), citée dans le communiqué de Bruxelles Mobilité.

Selon la ministre, l’enquête montre aussi que les embouteillages ne sont pas une fatalité et que le changement est possible.