Le métro 3 suspendu à Bruxelles ? “Prématuré” mais “4 options sont sur la table”

Motif de ce mouvement sur l’échiquier des ressources humaines de Beliris : les kilomètres de tunnels et les 7 nouvelles stations engendreraient un “surcoût” qui ne serait plus supportable. C’est ce qui transparaît des dernières “factures” présentées par les entrepreneurs mandatés. Mais au cabinet de la Ministre Karine Lalieux (PS) en charge de Beliris, on tempère : “Beliris n’a absolument pas suspendu le chantier du métro 3 car ce n’est simplement pas de ses compétences”, nuance Delphine Van Bladel, porte-parole de Karine Lalieux. “Il s’agit d’une décision politique : c’est le Gouvernement bruxellois qui doit se prononcer sur ce dossier”.

D’où vient donc ce mouvement de panique ? “Ce lundi 22 mai, une note a été remise au Gouvernement bruxellois, une sorte d’état des lieux comme en sont faits régulièrement sur les chantiers d’ampleur”, continue la porte-parole du cabinet socialiste. “Celle-ci fait état de 4 options” qui sont donc sur la table de l’équipe Vervoort. Ces 4 pistes sont (1) continuer le programme, (2) suspendre le programme pour l’analyser plus avant, (3) changer de ligne directrice, (4) arrêter tout. “C’est au Gouvernement bruxellois de se prononcer”.

Quant à l’offre d’emploi publiée “à tout le moins prématurément” par Beliris, le cabinet Lalieux a exigé son retrait immédiat.

Voilà en tout cas qui complique encore davantage ce pharaonique chantier, déjà mis à mal par les épineux problèmes de stabilité sous le Palais du Midi. Rappelons en effet que la STIB a mis là-bas le chantier sur pause depuis février. À cette occasion, la Ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt avait avancé que 22 % du budget total du projet, estimé à 732 millions d’euros, avait déjà été dépensé fin 2022. De quoi lui faire dire qu’il est “totalement impensable d’abandonner les chantiers en cours”. Cette voie reste-t-elle l'option privilégiée par le Gouvernement bruxellois?