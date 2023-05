Rampe cycliste à l’escalier du Mont du Cinquantenaire et plus de 550 stationnements vélo : 15 nouveaux projets soutenus par le Fonds Bikes in Brussels

12 de ces projets visent à installer des parkings et abris pour vélos. “Classiques, certes, mais essentiels afin de faciliter la mobilité douce en ville”, souligne le Fonds. Au total, ce sont plus de 550 places qui seront créées.

Ces projets sont portés par le Collectif d’Alphabétisation (Molenbeek, 24 places pour les travailleurs et apprenants), la maison de santé Rive (Evere, 12 places sur 6 arceaux), la Clinique Saint-Jean (Bruxelles, 126 places en souterrain pour le personnel médical), les écoles communales du Scherdemael (Anderlecht, 60 places), l’Autre École (Auderghem, 25 places dont un box), le Centre Scolaire du Blankedelle (Auderghem, pour toute la flotte cycliste des élèves), le Collège la Fraternité – Site Sainte Ursule (Laeken, abri de 60 places pour abriter la flotte de l’établissement), l’Athénée Royal Rive Gauche (Laeken, 10 places), le Royal Racing Club de Bruxelles (Uccle, 54 places pour les membres du club de hockey, tennis et padel), le Royal Léopold Club (Uccle, 120 places) ainsi que les communes de Berchem-Saint-Agathe (36 places couvertes à destination des écoles et du centre sportif) et d’Etterbeek (25 places sécurisées dans 5 box).

Par ailleurs, 3 projets se concentrent sur des infrastructures cyclables. Ainsi, une rampe cycliste sera installée dans le fameux escalier de 7 volées de 11 marches du Mont du Cinquantenaire à Etterbeek. Cet escalier piéton relie l’avenue des Nerviens le long du parc à la chaussée Saint-Pierre. Enfin, deux pistes cyclables seront introduites. La première sur l’avenue de Mai à Woluwe-Saint-Lambert et la seconde avenue Commandant Lothaire à Etterbeek.

Le Fonds Bikes in Brussels assure qu’il “soutient de manière continue des projets, de petite, moyenne et grande ampleur, d’associations, de pouvoirs publics ou de partenaires publics et privés qui améliorent les infrastructures ou équipements cyclistes dans la capitale”. Ainsi, ce fonds lancé en 2018 à l’initiative d’un généreux Bruxellois “passionné de vélo”, a déjà apporté son aide à 90 initiatives pour un montant total de près de 6 millions d’euros. “De nouvelles candidatures peuvent être introduites à tout moment”, souligne la Fondation Roi Baudouin.