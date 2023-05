Manif nationale ce lundi 22 mai 2023. Et un mouvement de grogne social va rarement sans perturbations à la STIB.

Ainsi, celle-ci annonce depuis l’aube que seule la ligne de métro 1 est desservie. Celle-ci est prolongée jusqu’à Erasme.

Rayon trams, les lignes 3, 4, 7, 8, 9, 51 (limité à Guillaume De Greef) et 92 (limité à Sainte-Marie) sont opérationnelles.

Du côté des bus enfin, ils circulent bien sur les lignes 12, 34, 36, 46 (uniquement Moortebeek-Anneessens), 50, 53, 59, 65, 71, 87 (prolongé jusque Étangs Noirs), 88, 95 et T-bus 92.

Plus généralement ce lundi, la mobilité dans la capitale sera perturbée par la manifestation nationale dont le rassemblement est prévu à 10h à la Gare du Nord pour se disloquer à 12h30 Gare du Midi après des crochets via la FEB, rue Ravenstein, puis le Palais de Justice, place Poelaert. Le cortège passera comme c'est souvent l'habitude par le bvd Botanique, le bvd Pacheco, la Gare Centrale, puis Mont des Arts et rue Royale et, après Poelaert, Petite Ceinture jusqu'au Midi.

Vers 9h45, certains points restaient problématiques sur les routes bruxelloises, vu le report de trafic dû au débrayage des transports en commun. La rue de la Loi, le rond-point Schuman et le carrefour Sainctelette vers Botanique notamment restaient anormalement encombrés en fin d’heure de pointe matinale. À 10h15, le trafic était ralenti voire à l'arrêt dans le tunnel Botanique (vers la Basilique) et dans l'autre sens, dans le tunnel Annie Cordy (vers le Midi), ainsi qu'en surface sur les bvds Baudouin (vers Basilique) et bvd Léopold II (vers Midi), de même qu'aux alentours de Madou (vers Basilique).