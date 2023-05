Ce week-end, Bruxelles fait la fière

+ MAIS ENCORE | En manque d’idées ? N’hésitez pas à surfer dans notre page “agenda” bruxelloise : certaines sorties n’y ont pas de date de péremption.

Le festival sans barrière

- ©Jam'In Jette

”Aucune barrière” : c’est ce que promettent les organisateurs du Jam’in Jette. Le festival gratuit qui revient ces 19 et 20 mai pour sa 11e édition au Parc de la Jeunesse à Jette. Ce qui veut dire que tout le monde est le bienvenu puisque ce leitmotiv passe autant par les prix que l’accessibilité et la programmation. Nouveauté 2023: le Village des Enfants s’ouvre dès le vendredi avec un concert à 18h. Le samedi, 3 shows y sont prévus sur toute la journée, mais aussi grimages, jeux en bois, slackline et petit pique-nique adapté aux jeunes papilles. Pour les grands, les concerts se lancent à 18h30 vendredi et 13h samedi pour une affiche de 15 groupes qui balanceront entre world, funk, jazz, hip-hop, electro, reggae, punk ou ska. Les rythmes vous viendront de Jamaïque, du Maroc, du Sénégal, du Ghana ou… de Liège. Au menu aussi : du cirque, un village associatif et des artisans. On attend 17.000 festivaliers. Pour eux sont prévus 500 kilos de frites et 100 fûts.

+“ Jam’in Jette”, ces vendredi 19 et samedi 20 mai 2023 au parc de la Jeunesse à 1090 Jette. Gratuit.

Deux immenses brocantes

- ©Les Petites Puces

C’est sans doute la plus grande brocante de Bruxelles : la Brocante des Puces revient ce week-end dans le quartier du Châtelain. Elle fête même ses 40 ans, ce qui promet une belle édition anniversaire. À l’origine dédié aux loisirs nautiques, le rendez-vous s’est généralisé pour rassembler désormais plus de 800 exposants, parmi lesquels subsistent encore quelques antiquaires passionnés du grand large. Le rendez-vous est fixé à 9h ce dimanche 21 mai autour de la place du Châtelain, sur près de 3km de rues (rue Campenhout, rue Américaine, rue du Bailli, rue Faider, rue Simonis, parvis de la Trinité, rue du Tabellion, rue de l’Amazone et rue de l’Aqueduc).

Pas beaucoup plus loin, à Uccle, ce sont deux rendez-vous qui réuniront les chineurs ce même dimanche 21 mai. D’abord, la brocante des commerçants de la rue Vanderkindere (VDK) attend 500 stands entre la place Vanderkindere et la chaussée d’Alsemberg. Dans le prolongement, l’association Étoile-Coghen convie les amateurs de bonnes affaires en réunissant 700 exposants depuis l’avenue Molière vers le square Coghen. Soit plusieurs kilomètres d’échoppes aux frontières d’Uccle et Forest.

La Pride, fierté bruxelloise

- ©visit.brussels

Ce samedi 20 mai, la Brussels Pride défile dans les rues de Bruxelles. Ce cortège démarre à 14h au Mont des Arts. Il réunit associations, institutions, voires partis politiques, mais surtout les fêtards qui portent haut au fort les couleurs arc-en-ciel et revendications LGBTQIA +. La parade a pour but de célébrer la diversité et sensibiliser le grand public. D’où ces déambulations colorées via rue des Fripiers, rue du Midi, du Lombard ou encore boulevard de l’Empereur (plan par ici). L’affiche musicale se divise en deux scènes. Ça démarre au Mont des Arts dès 12h avec entre autres une chorale et des DJ bruxellois. À la Bourse dès 16h, l’ambiance est assurée par Tipik qui invite entre autres des candidates à la Drag Race Belgium et le DJ Aéroplane. Un “Pride Village” est planté boulevard de l’Empereur pour réunir acteurs culturels et associatifs. Et puis, d’autres événements saupoudrent ce week-end : soirées, concerts, expos, happenings, ciné, débats. On peut citer l’expo sur le graphisme militant LGBTQIA + au Design Museum, les concerts à l’AB ou au Botanique, l’afterparty à Bozar en partenariat avec le festival Afropolitan, la scène techno du C12, le Piknik Elektronik du dimanche au BBP…

+“Pride Brussels”, ce samedi 20 mai au centre de Bruxelles, toutes les infos en ligne.

Jouez au Vogelpik

- ©En Stoemelings

Curieuse Neus, Tanteke, Vogelpik, Chike Mademoiselle… : vous n’êtes pas dans un dictionnaire de dialecte brusseleir, mais sur la carte de la brasserie En Stoemelings. Qui a toujours eu le chic pour baptiser de sobriquets marolliens ses pale ale, pils, saisons ou triples. La brasserie fondée en 2014 par Denys et Sam fête ses 9 ans ce week-end. Ça se passe au Grand Hospice, où les lascars convient des copains : le son et l’atmosphère sont confiés à Hospice Records, Jardin et Cabaret Mademoiselle. Quant au ravitaillement, c’est Fernand Obb et Holy Smoke qui régalent. Les enfants ne sont pas oubliés. Ni les “moult bières” maison. De quoi se rassurer quant à l’engagement d’En Stoemelings : rester fidèle aux traditions brassicoles locales sans (trop) céder aux sirènes anglo-saxonnes. Sauf celles qui président désormais au destin de l’Union Saint-Gilloise, dont la brasserie laekenoise embouteille la jaune et bleue, et surette, 1897. “Bruxelles, ma ville”…

+“9th anniversary – En Stoemelings X Jardin”, ce samedi 20 mai 2023 dès 11h dans les jardins du Grand Hospice, rue du Grand Hospice 7 à 1000 Bruxelles

Patins ou ballon ? N’hésitez plus

- ©Stock Adobe

On connaissait le bike polo. Voici maintenant le roller soccer. Ce sport 100 % contemporain allie glisse et ballon : c’est l’hybride total entre le football et le roller. De quoi séduire tous les petits kets qui hésitent à opter pour les 2 fois 4 roues ou les crampons. Car si les premiers sont à la mode chaque soir au sortir de l’école, les seconds n’ont jamais été aussi populaires dans les cours de récré depuis les succès récents de nos clubs, l’Union, le RWDM et le RSCA. Alors ce samedi 20 mai, chaussez le casque et enfilez la vareuse pour assister au Festival du rollersoccer. Ça se passe au stade Vander Putten à la porte de Ninove, grâce aux Shinobis Riders. Il s’agit de l’équipe bruxelloise qui représente la Belgique dans la discipline au niveau international. Au menu : des démonstrations, des initiations, du freestyle, une patinoire (avec rollers disponibles en location) et même des matchs internationaux. Bien vu : une zone est réservée aux enfants de 3 à 8 ans. Le soir dès 18h, le terrain intérieur se transforme en piste de danse pour se la jouer “Fièvre du Samedi Soir”.

+“Festival du rollersoccer”, ce samedi 20 mai 2023 dès 10h30 au stade Vander Putten, boulevard de l’Abattoir 51 à 1000 Bruxelles, entrée gratuite mais réservation souhaitée sur le site des Shinobis Riders