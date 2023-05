”L’aéroport de Zaventem ne doit pas devenir la poubelle de l’Europe”, estime Alain Maron

”Il faut que les gens puissent dormir la nuit. Cela veut dire pas de nuisances sonores ou les avions les moins bruyants la nuit. En tout cas, il faut un effort particulier entre 22h et 7h du matin”, estime le ministre de l’Environnement et de la Santé.

S’il reconnaît que Bruxelles ne peut pas se passer d’aéroport en tant que capitale de l’Europe, “les nuisances sont trop importantes, il faut un travail sur les avions les plus bruyants. Zaventem ne peut pas être la poubelle de l’Europe. Des dizaines voire des centaines de milliers de personnes sont empêchées de dormir la nuit. Cela a des conséquences sur la santé”.

Interrogé également sur la réforme des collectes des poubelles et du tri, entré en vigueur ce lundi à Bruxelles, le ministre rappelle l’obligation européenne : “Il y a une obligation de trier les déchets organiques. Ils représentent 40 % du poids de nos poubelles et ils peuvent être valorisés. Cela entraîne quelques modifications dans la collecte et les gens doivent changer un peu leurs habitudes”.