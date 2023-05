Le sac orange obligatoire en Région bruxelloise dès ce lundi 15 mai: comprendre la réforme des déchets en cinq questions

Le tri des déchets alimentaires devient donc obligatoire. Pour ce faire, il faut acquérir les fameux sacs orange. Vous pouvez aussi recevoir gratuitement un bac rigide orange qui permet de placer ce sac dans votre logement et d’éviter les odeurs. Ce bac, qui n’est en rien obligatoire, peut être retiré dans 23 lieux répartis dans la région dont les recyparks. N’hésitez cependant pas à passer un coup de téléphone avant d’aller le chercher : certains points de distribution subissent quelques retards de livraison et sont en rupture de stock.

Effet collatéral de l’obligation européenne de tri des déchets alimentaires : la quantité de sacs blancs devrait baisser fortement (40 % selon les estimations). Bruxelles Propreté profite donc de l’occasion pour réorganiser ses collectes. Pour les distraits, un rappel s’impose.

Quand dois-je sortir mes poubelles ?

À l’heure où vous lisez ces lignes, vous avez déjà dû recevoir dans votre boîte aux lettres vos nouveaux calendriers de collecte. Les communes sont maintenant divisées en zones avec des heures différentes pour sortir les sacs. Attention : parfois une même rue est repartie sur plusieurs zones. Ne vous calquez donc pas forcément sur vos voisins… Si vous n’avez pas reçu votre calendrier, il est toujours disponible en ligne sur un site web dédié, (https://www.arp-gan.be/fr/calendrier-sorties-de-sacs).

Une collecte de sac blanc par semaine : suis-je concerné ?

Pour 10 communes de la Seconde Couronne (Auderghem, Berchem, Evere, Ganshoren, Jette, Uccle, Watermael-Boitsfort, les deux Woluwe et les deux localités bruxelloises Haren et Neder-Over-Heembeek), une collecte de sacs blancs est supprimée par semaine. Comme expliqué, les autorités régionales prévoient une diminution du volume de sacs blancs : l’Agence Bruxelles Propreté (ABP) réorganise donc ses troupes pour compenser l’augmentation des sacs orange. Mais pourquoi toutes les communes ne sont pas concernées ? Ce changement est d’abord testé dans les entités les moins denses. Dans un second temps, cette mesure devrait être étendue à toute la Région, mais à cette heure encore aucune date annoncée. Regardez toutefois bien votre calendrier même si vous n’êtes pas dans ces 10 communes, car certaines voiries d’autres localités dont la ronde de collecte est connectée à l’une des dix entités précédemment citées passent aussi à une collecte de sacs blancs par semaine.

Collectes en soirée : où et pourquoi ?

Malgré les réticences des syndicats et de certaines communes, les collectes en soirée reviennent pour 20 % des rondes, et ce principalement sur les grands axes régionaux. Ici encore, ce changement est indiqué sur votre calendrier. Les camions de l’ABP commenceront leur tournée à 20h. Il faudra donc sortir son sac entre 18h et 20h. Ce laps de temps, assez court notamment pour les travailleurs de nuit et de soirée, a été défini afin de laisser le moins longtemps possible les sacs en rue, et ainsi améliorer la propreté publique. Cette mesure comme les autres feront l’objet d’une évaluation et les heures de sorties pourraient être modifiées dans les prochains mois.

Que mettre dans son sac orange ?

Bien sûr, le diable est dans les détails : tous les déchets alimentaires ne sont pas compatibles avec le sac orange. En effet, les déchets triés partent dans des unités de biométhanisation qui ne prennent pas en charge tous les résidus. Pour les restes de repas (y compris les restes de viande et de poisson), les épluchures, le marc de café et les sachets de thé, il n’y a pas de souci. Les mouchoirs et serviettes en papier sont également autorisés.

Par contre, sont interdits les os, carcasses, et arêtes de poisson, ainsi que les coquilles d’œuf, de noix et de moule, les noyaux, les déchets de jardin (qui vont dans le sac vert), les litières, les cendres de bois, les langes et les déchets alimentaires liquides (sauces, huiles, restes de soupe…).

Est-ce que je serai verbalisé si je ne respecte pas ces règles ?

Non, vous ne recevrez pas d’amende si, ce 15 mai, vous sortez un sac blanc avec un trognon de pomme dedans. Une période de sensibilisation est prévue ces premiers mois. Pendant cette période, des autocollants seront placés sur les sacs sortis au mauvais moment… et qui ne seront pas ramassés pour obliger les Bruxellois à faire l’effort. En septembre, par contre, vous vous exposerez à une amende de minimum 56€. De même, si vous ne rentrez pas chez vous votre sac mal sorti pour attendre la prochaine collecte, vous pouvez recevoir une seconde amende pour les frais d’enlèvement, ce qui s’élève à minimum 100€.

En outre, l’ABP contrôle quotidiennement 300 sacs blancs pour voir s’ils sont bien triés. À partir de septembre, si on y retrouve des déchets alimentaires et si les agents peuvent remonter à vous (nom, adresse, ou flagrant délit…), vous vous exposerez alors à une amende. L’APB précise toutefois que chacun peut s’expliquer avant une sanction.